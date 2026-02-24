Tăierile din Educaţie, criticate dur de sindicaliştii ieșeni

Sindicaliştii din preuniversitarul ieşean vor participa la acţiunea organizată miercuri în faţa Palatului Cotroceni, pentru a atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din Educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar.

Măsurile recente de reducere a cheltuielilor din Educaţie sunt contestate tot mai ferm de sindicaliştii din preuniversitar, fiind considerate de unii reprezentanţi ai sindicatelor din preuniversitar drept decizii care depăşesc sfera unei simple economii bugetare.

Liderul USLIP Iaşi, Laviniu Lăcustă, spune că efectele cumulate ale acestor măsuri riscă să producă o deteriorare structurală profundă a învăţământului românesc, atât la nivel preuniversitar, cât şi universitar.

Eliminarea burselor pentru elevi, creşterea efectivelor la clasă, diminuarea veniturilor profesorilor prin eliminarea normei de hrană pentru cei cu salarii de peste 6.000 de lei, înjumătăţirea sporului de doctorat, modificarea sporului de navetă şi majorarea normei didactice de predare, sunt motive de nemulţumire. „Aceste schimbări afectează direct calitatea actului educaţional şi stabilitatea personalului din sistem. Tăierile financiare din educaţie nu au nicio legătură reală cu ideea de economie bugetara, deşi, în mod aparent, ar putea fi încadrate în acest capitol. Mai corect ar fi să vorbim despre un atentat la siguranţa naţională”, spune Lăcustă.

Cei din preuniversitar sunt nemulţumiţi că în timp ce Educaţia suportă reduceri consistente, alte zone în care se înregistrează pierderi financiare semnificative precum administraţia locală şi centrală, consiliile de administraţie ale numeroaselor regii de stat sau structurile de conducere supradimensionate, rămân aproape neatinse de măsuri similare.

De asemenea, situaţia unităţilor administrativ-teritoriale aflate în dificultate financiară este invocată drept exemplu al unei aplicări selective a politicilor de austeritate. „Este ciudat că principalele zone în care se înregistrează hemoragii financiare masive rămân aproape neatinse. Administraţia locală şi centrală, consiliile de administraţie ale sutelor de regii ale statului, precum şi structurile supradimensionate de conducere continuă să funcţioneze nestingherite. Cele peste 2.000 de UAT-uri aflate practic în faliment sunt în continuare finanţate, inclusiv din banii economisiţi prin sacrificarea învăţământului”, spune Laviniu Lăcustă.

Sindicaliştii din educaţie consideră că dacă direcţia actuală reprezintă o restructurare deliberată a învăţământului public, autorităţile ar trebui să comunice transparent acest lucru, astfel încât elevii, studenţii şi cadrele didactice să ştie în ce context funcţionează sistemul şi care sunt consecinţele pe termen lung. Laura RADU