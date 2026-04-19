Talciocul, piața unde vechiturile mai primesc o viață, iar oamenii mai găsesc o conversație

* la marginea Iașului, în talciocul care se umple în fiecare weekend, nu circulă doar marfă ieftină, adusă din case golite, depozite sau loturi second-hand * pentru mulți ieșeni în vârstă, drumul până la tarabe nu este doar o vânătoare de chilipiruri, ci și un ritual de socializare, într-un loc unde încă mai poți sta de vorbă fără grabă, printre ceasuri vechi, scule ruginite, radiouri, pantofi, jucării și aparate cu a doua viață

La primele ore ale dimineții, talciocul nu arată ca un simplu loc de comerț, ci ca o lume care se trezește înaintea orașului. Tarabele se înșiră una după alta, dubele se deschid, sacii sunt desfăcuți, iar pe jos apar, ca dintr-o răbufnire, obiecte pe care cineva le-a aruncat cândva, dar pe care altcineva încă le caută. Un cablu, o veioză, o geantă uzată, o jucărie fără cutie, un aparat foto vechi, o cană de porțelan, o cheie franceză, un radio cu butoane mari. Totul pare dezordonat, dar nimic nu este întâmplător. Fiecare obiect a ajuns aici pentru că, undeva, cineva a decis că nu-i mai trebuie. Și fiecare obiect a rămas aici pentru că altcineva speră că încă mai are rost.

Talciocul din Iași, administrat de Ecopiața, funcționează sâmbăta și duminica, între 6:00 și 14:00. Locul arată ca un amestec de marfă greu de întâlnit în altă parte: de la ceasuri vechi și încălțăminte până la panouri solare, televizoare, cazane ori chiar piane.

Dar partea cea mai vie a acestui univers nu este marfa, ci oamenii. Mai ales cei trecuți de 60 sau 70 de ani, care vin aici nu neapărat cu o listă de cumpărături, ci cu o nevoie mai veche și mai greu de spus: să mai schimbe o vorbă, să mai vadă lume, să mai simtă că fac parte dintr-un ritm.

„Vin și dacă nu cumpăr nimic. Mă mai uit, mai întreb de una, de alta, mă mai întâlnesc cu oameni pe care nu i-am văzut de luni întregi. Acasă stai între patru pereți. Aici parcă se mai mișcă viața”, spune un pensionar care se oprește în fața unei mese pline de șurubelnițe, clame, clești și ceasuri fără curea.

Câțiva pași mai încolo, lângă o tarabă cu farfurii desperecheate și bibelouri scoase parcă din sufrageriile anilor ’80, o femeie în vârstă își ține sacoșa strânsă la piept și cercetează marfa cu răbdare. Nu se grăbește. Nici nu are de ce. „Aici nu vii doar să iei ceva ieftin. Vii și să mai schimbi o vorbă. Să vezi ce-a mai apărut, cine-a mai venit, ce s-a mai întâmplat prin oraș. Pentru noi, ăștia mai bătrâni, e și un fel de ieșire”, oftează femeia.

O piață a memoriei

Obiectele din talcioc sunt, de multe ori, fragmente din alte vieți. Un casetofon amintește de o tinerețe în care muzica se asculta pe bandă. O mașină de cusut trimite la casa bunicii. Un aparat de fotografiat cu film vorbește despre vremuri în care fiecare cadru conta. De aceea, mulți dintre cei care răscolesc printre vechituri nu caută doar utilitate. Caută ceva cunoscut. O formă, un miros, o piesă, o atingere. „Mai găsești lucruri cum erau odată, făcute zdravăn. Nu ca acum, să le iei și să se strice imediat. Uite, o cheie din asta, dacă e bună, te ține ani. De-aia mă uit. Poate îmi trebuie azi, poate mâine”, completează un bărbat mai tânăr, venit din cartier cu tramvaiul, pentru care talciocul e și atelier, și promenadă.

Pe acest fundal de conversații, economia mică merge înainte. Prețurile se negociază din priviri, din ridicări de umeri, din replici scurte. Cine vinde știe că nu dă lovitura aici. Câștigul se face mărunt, din multe obiecte și dintr-o răbdare pe care supermarketul nu o înțelege. Cine cumpără știe că are o șansă să plece acasă cu ceva folositor, la câțiva lei. Pentru unii, asta înseamnă economie. Pentru alții, supraviețuire.

În talcioc, marile politici se traduc simplu. Un meșter pleacă acasă cu o piesă pe care nu o mai găsește în comerț, o bătrână cu o oală bună. Alții mai stau la taifas cu oameni pe care îi cunosc după chip, dacă nu după nume.

Talciocul din Iași nu este doar o piață de obiecte ieftine, ci un spațiu social, poate unul dintre puținele rămase accesibile, neprotocolare și vii, în care oamenii în vârstă nu vin doar să cumpere, ci să mai aparțină unei lumi. Printre marfă adusă din case străine, loturi second-hand și resturi de consum occidental, ei recuperează altceva: un motiv să iasă din casă, o conversație, o dimineață care trece mai ușor.

Teona SOARE