Tânăr în stare critică, adus la UPU cu hipertermie severă

* „L-au găsit rudele şi l-au adus la noi. Pacientul are şi o pneumonie, un alt motiv pentru creşterea temperaturii. Este intubat, ventilat, în stare critică. A fost răcit intern şi extern. În acest moment temperatura corporală este normală, dar prognosticul este rezervat”, a declarat dr. Diana Cimpoeşu, șefa UPU

Valul de caniculă continuă să umple Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iaşi, iar medicii se confruntă cu tot mai multe cazuri de hipertermie severă. Cel mai grav este cel al unui tânăr care a ajuns la spital în stare critică, cu o temperatură corporală de 40 de grade, după ce a fost găsit inconştient în locuinţă.

Diana Cimpoeşu, şefa UPU-SMURD spune că tânărul locuia într-o casă neventilată şi, cel mai probabil, muncise în căldură înainte de a ajunge acasă. „Pacientul este un tânăr care locuia într-o locuinţă care nu era ventilată. Probabil a muncit în căldură, a ajuns acasă. Este posibil să fi devenit inconştient fără ca cineva să ştie. L-au găsit rudele şi l-au adus la noi. Pacientul are şi o pneumonie, un alt motiv pentru creşterea temperaturii. Este intubat, ventilat, în stare critică. A fost răcit intern şi extern. În acest moment temperatura corporală este normală, dar prognosticul este rezervat”, a declarat dr. Diana Cimpoeşu.

Medicii spun că hipertermia severă reprezintă o urgenţă medicală majoră, iar întârzierea intervenţiei poate provoca leziuni ireversibile ale creierului, rinichilor şi altor organe vitale. În ultimele zile, pe fondul temperaturilor extreme, tot mai multe persoane au ajuns la UPU cu lipotimii, stări de deshidratare şi insolaţii, cele mai vulnerabile fiind persoanele vârstnice, bolnavii cronici şi cei care lucrează în aer liber.

Specialiştii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul 11.00-18.00, consumul unei cantităţi suficiente de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare şi aerisirea sau climatizarea locuinţelor. Persoanele care prezintă febră mare, stare de confuzie, pierderea cunoştinţei sau dificultăţi de respiraţie trebuie să solicite de urgenţă ajutor medical. Laura RADU