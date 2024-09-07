Teatrul Național Iași lansează Festivalul de regie „Cătălina Buzoianu” - teatru la puterea feminin

În perioada 7-11 septembrie, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași organizează prima ediție a Festivalului de regie „Cătălina Buzoianu” – teatru la puterea feminin. Evenimentul reunește 11 dintre cele mai bune producții din ultimele două stagiuni, semnate de regizori-femei, alături de o agendă bogată de evenimente conexe.

Cătălina Buzoianu (n. 13 aprilie 1938 – d. 3 august 2019) a fost și rămâne o personalitate emblematică a regiei românești de teatru, care a marcat o frumoasă perioadă de timp și destinele Naționalului ieșean. Festivalul care îi poartă numele își propune să ofere vizibilitate sporită, suport și un spațiu de expresie generos regizoarelor din România, generând, în acest fel, interconectări benefice; un teatru la puterea feminin, creat, în această primă ediție, de regizoarele: Gianina Cărbunariu, Catinca Drăgănescu, Nicoleta Esinencu, Andrea Gavriliu, Irisz Kovacs, Diana Mititelu, Teodora Petre, Leta Popescu, Sânziana Stoican, Carmen Lidia Vidu și Irina Popescu-Boieru, din partea Teatrului Național Iași.

Pe lângă producția oferită de Naționalul ieșean, spectacolele invitate aparțin unor importante teatre din capitală și din țară, enumerate în ordinea programării în festival: Teatrul Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul Excelsior, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, Teatrul German de Stat Timișoara, Teatrul Nottara, Teatrul „Szigligeti Színház” Oradea, Teatrul Masca.

Pe parcursul celor cinci zile de festival, pe lângă cele 11 spectacole, publicul va avea ocazia să participe la o suită specială și generoasă de evenimente conexe, cu acces liber pentru public: expoziția „Cătălina Buzoianu. O călătoare”, concert Maria Răducanu, conferințe, dezbateri, lansări de carte.

Selecția festivalului a fost asigurată de teatrologul Oana Borș, lector univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale București, pe baza unor criterii bine argumentate precum: risc estetic, spirit de avangardă, deschidere spre alte arte, perspective profunde față de realitățile unei lumi care se schimbă sub ochii noștri.

„Am primit invitația Teatrului Național din Iași de a face selecția acestei prime ediții a unui festival dedicat regiei feminine românești cu încântare și cu responsabilitate, având conștiința faptului că o astfel de inițiativă este nu numai necesară, dar și firească în acest timp al artei teatrale de la noi. Pierdută cumva în umbra convingerii destul de profund încetățenite că regia de teatru este o meserie preponderent masculină, regia feminină românească pare a fi fost în ultimul timp umbrită de vălul ce i-a obturat și deformat imaginea. Și totuși ea există, se exprimă valoros și contează.

Cele 10 spectacole, a tot atâtor regizoare, nu acoperă în întregime mișcarea regiei feminine românești actuale, mult mai densă, mult mai activă și din ce în ce mai puternică prin generațiile care vin. Încercă însă să o sintetizeze. Festivalul, în forma acestei ediții, este așadar un punct de vedere, nicidecum exhaustiv, nicidecum exclusiv. El poartă amprenta unui gând în jurul căruia s-a construit și care s-a născut după vizionarea producției de spectacole din ultimele două stagiuni. Acela de a face o panoramare a diversității (de la preocupări estetice, la stil, la teme, la metode de lucru) care, dincolo de potențialul știut sau intuit al creatoarelor, s-a împlinit prin întâlnirea cu echipe de creație, s-a întregit artistic în spectacole.

Întotdeauna însă, actul de curatoriere a unui eveniment teatral se lovește inevitabil de limitări față de un ideal dorit: imposibilitatea adaptării unor spectacole la spațiile existente, indisponibilitatea prezentării unor producții sau obligația obiectivă de a te încadra într-o anume dimensiune a evenimentului… Am convingerea însă că această selecție este doar primul pas al unui drum deschis… Va adăuga în timp și alte perspective artistice, ca o acceptare și recunoaștere a consistenței regiei feminine de la noi, a forței și importanței ei. Reper valoric este Cătălina Buzoianu, cea care, printr-un gest reverențios, dar mai ales firesc, dă numele festivalului; continuarea stă însă în forța certă a creatoarelor de astăzi.” (Oana Borș)

Evenimentul se va bucura de prezența activă a multor personalități marcante din zona regiei, a criticii de teatru, a managerilor culturali, care vor contribui la conturarea mai fermă a profilului regiei feminine românești.

Pe baza unor criterii bine delimitate, juriul festivalului (Velica Panduru, scenograf, Ștefana Pop-Curșeu, director artistic al Teatrului Național Cluj-Napoca, actorul Emil Coșeru, societar al Teatrului Național Iași) va acorda cinci premii, la finalul ediției: Premiul pentru cel mai bun spectacol, Premiul pentru regie, Premiul pentru cea mai buna actriță în rol principal, Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, Premiul pentru scenografie.