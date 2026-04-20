Tehnologie dezvoltată la Iași, implementată în Tomești: una dintre cele mai moderne stații de autobuz din țară

Comuna Tomești din județul Iași face un pas important în modernizarea transportului public, prin implementarea unei stații de autobuz inteligente, furnizată de URBIO Iași, companie locală specializată în soluții Smart City. Proiectul poziționează județul Iași pe harta inovației în infrastructura urbană și evidențiază capacitatea companiilor locale de a dezvolta și implementa tehnologii moderne.

Un proiect care marchează un nou standard în modernizarea infrastructurii de transport public la nivel local

Stația implementată la Tomești este una dintre cele mai moderne soluții de acest tip utilizate la nivel local, integrând tehnologii care răspund nevoilor actuale ale utilizatorilor. Călătorii beneficiază de informații în timp real prin ecrane digitale, conectivitate Wi-Fi gratuită și facilități pentru încărcarea dispozitivelor mobile, precum porturi USB, prize și încărcare wireless.

Un element diferențiator îl reprezintă nivelul ridicat de confort oferit utilizatorilor, stația fiind dotată cu aer condiționat și sistem de încălzire, ceea ce permite utilizarea acesteia în condiții optime pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

În același timp, componenta de siguranță este una esențială. Stația este echipată cu sisteme de supraveghere video 360°, comunicare în situații de urgență și informare audio. În plus, aceasta include dotări esențiale pentru intervenții rapide, precum defibrilator și trusă medicală, elemente care pot contribui decisiv în situații critice.

Proiectată pentru utilizare în orice condiții, stația integrează soluții eficiente energetic și sustenabile, inclusiv utilizarea energiei regenerabile. Astfel, infrastructura de transport devine mai adaptată cerințelor actuale și mai bine aliniată tendințelor europene în dezvoltarea urbană.

Proiectul de la Tomești reflectă un model de colaborare între administrația locală și companii cu expertiză tehnologică, demonstrând cum soluțiile dezvoltate în Iași pot fi implementate cu succes în comunități și pot genera impact real la nivel local.

Inovație din Iași: cum ajung soluțiile locale pe piețe naționale și internaționale

URBIO, compania care a furnizat stația, este unul dintre jucătorii români activi în dezvoltarea de soluții inteligente pentru orașe, cu proiecte implementate atât la nivel național, cât și pe piețe externe. Compania investește constant în cercetare și dezvoltare, dezvoltând tehnologii proprii de telegestiune și mobilier urban inteligent, adaptate standardelor actuale din domeniul Smart City.

Prin astfel de inițiative, Iașiul își consolidează poziția ca centru regional de inovare, în care companiile locale nu doar că răspund cerințelor pieței interne, ci contribuie activ la dezvoltarea unor soluții scalabile, aliniate cu tendințele internaționale.

Implementarea stației inteligente din Tomești devine astfel nu doar un proiect de infrastructură, ci și un exemplu de valorificare a expertizei locale, cu impact direct în comunitate și relevanță dincolo de granițele județului.