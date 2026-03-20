Teribilism dus la extrem: minor încătușat după o cursă ilegală

Noapte tensionată în Pașcani, unde inconștiența și dorința de „aventură” au dus la un episod care putea avea consecințe dramatice. Doi tineri, unul minor, au ajuns în centrul unui caz penal după ce au pus la cale un plan riscant, care s-a încheiat cu o autoutilitară avariată și un gard distrus.

Totul s-a petrecut în noaptea de 18 spre 19 martie, când cei doi, în vârstă de 17 și 18 ani, ar fi sustras o autoutilitară aparținând unei firme. Ce a urmat pare desprins dintr-un scenariu de film, dar fără final fericit.

După furt, adolescentul de 17 ani ar fi urcat la volan, deși nu deținea permis de conducere. Fără experiență și fără drept legal, acesta a pornit pe drumurile publice, transformând fiecare metru parcurs într-un risc major pentru toți cei din jur.

Cursa s-a încheiat în localitatea Brătești, unde tânărul a pierdut controlul și a intrat într-un gard. Din fericire, impactul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă scenariul putea degenera rapid într-o tragedie.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au intervenit rapid, iar cei doi au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore. Acuzațiile sunt grave: furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis.

Cazul este acum în atenția anchetatorilor, iar pe 20 martie, tinerii urmează să fie prezentați în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani și a magistraților de la Judecătoria Pașcani, care vor decide măsurile legale.

Cazul ridică din nou semne de întrebare serioase despre comportamentul unor tineri care ignoră complet riscurile. O simplă „plimbare” cu o mașină furată s-a transformat într-o infracțiune în toată regula. De această dată, bilanțul a fost unul fără victime. Andrei TURCU