Teste de început de an școlar

Elevii de gimnaziu și liceu din județul Iași încep astăzi testele evaluative „Brio” care măsoară gradul de pregătire al acestora la început de an școlar.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci a precizat că, în acest an, testele se susțin la 8 materii iar notele nu se trec în catalog decât cu acordul elevului și al părintelui.

Luciana Antoci mai spus că, pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a gradul de dificultate al testelor se apropie de cel de la Evaluarea Națională și Bacalaureat: ”Aceste teste inițiale vor fi administrate până la sfârșitul săptămânii viitoare de către profesorii care predau aceste discipline la clasă, în orele care le sunt alocate prin orar, fără a fi necesară o reorganizare a programului din școală. La rândul lor, elevii vor folosi și echipamentele digitale din unitatea de învățământ, fie propriile device-uri electronice cu utilizarea cărora sunt deja obișnuiți, pentru a intra în baza unui cod prestabilit pe platforma de evaluare, care va genera un test pentru fiecare în parte dintre ei. La finalul rezolvării testelor, pentru care vor fi alocate câte 45min pentru fiecare disciplină, elevii primesc rezultatul individual, urmând ca într-un orizont de timp de 2 săptămâni aproximativ, să fie generate rapoartele pe clasă, rapoartele pe școală, iar la finalul acestui proces vom primi și raportul județean, care va creiona o hartă a nivelului de pregătire a tuturor elevilor acelor discipline de studiu.”

Modalitatea de primă evaluare, la debut de an școlar, pentru elevii de gimnaziu și liceu a fost inițiată, în premieră națională, în urmă cu 4 ani, în județul Iași.