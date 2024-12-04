Thinslices, una dintre cele mai cunoscute companii tech cu capital românesc din Iași, și-a relocat sediul în hub-ul IT din ansamblul Palas și angajează specialiști

Iași, 4 decembrie 2024

O nouă companie s-a alăturat hub-ului IT din centrul Iaşului, dezvoltat de IULIUS în ansamblul mixed-use Palas. Thinslices, companie tech înfiinţată la Iaşi, cu operațiuni în Berlin, Lisabona și Londra, și-a mutat sediul în clădirea United Business Center 2 (UBC 2), iar în această perioadă recrutează specialiști. Echipa Thinslices dezvoltă soluții IT pentru proiecte din domenii precum tehnologia financiară, auditul financiar, managementul energiei și telecomunicațiilor.

Noul sediu al Thinslices se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 500 mp. Din noile birouri, specialiștii companiei dezvoltă soluții IT pentru un portofoliul divers, care include proiecte din domenii precum: tehnologia financiară, auditul financiar, managementul energiei, telecomunicațiilor și altele. În plus, compania își consolidează și o rețea de parteneriate în tehnologia financiară, colaborând cu diverși furnizori de soluții de banking digital, inclusiv pentru neobanks.

Fiind într-o etapă nouă de dezvoltare, Thinslices își diversifică portofoliul de clienți și, implicit, își mărește echipa, compania estimând că va mai angaja specialiști atât în tehnologii frontend cât și backend.

În prezent, în sediul Thinslices din UBC 2 activează 60 de profesioniști, iar planurile de extindere vizează o creștere pe termen lung. Până la sfârșitul anului 2025, compania intenționează să formeze o echipă de 130 de specialiști. Ștefan Sârbu, CEO Thinslices: „Această schimbare reflectă angajamentul nostru de a oferi servicii de top în product development și consolidează încrederea clienților noștri. Relocarea ne permite să oferim un mediu de lucru modern și inspirat pentru colegii noștri care doresc să vină la birou, răspunzând astfel nevoilor lor de flexibilitate și colaborare. În același timp, această mutare sprijină extinderea capacităților noastre operaționale, creând oportunități pentru creștere și inovare, atât pentru echipă, cât și pentru companie.”

Noile birouri răspund necesităților unei companii de tehnologie, iar poziționarea în proiectul Palas le oferă angajaților facilități în imediata proximitate. Aceștia au la dispoziție o zonă de retail cu peste 270 de magazine, o zonă amplă de food court, restaurante și cafenele cu specific internațional, o grădină urbană de 5 hectare, locații cu servicii necesare zilnic, toate integrate în ansamblul mixed-use Palas.

Despre Thinslices

Thinslices este o companie românească de dezvoltare software full-service, dedicată transformării ideilor în produse digitale cu impact real. Cu o expertiză solidă în inginerie software, design de produs și strategii de inovare, sprijinim atât startup-uri, cât și corporații, oferind soluții personalizate care accelerează creșterea și implicarea utilizatorilor. Echipele noastre experimentate colaborează strâns cu clienții pentru a livra rapid produse pregătite pentru piață, combinând precizia tehnică cu o abordare agilă, orientată către utilizatori.

Despre United Business Center

Compania IULIUS a dezvoltat, în centrul Iașului, cel mai mare pol de birouri și business din afara Capitalei. Cele șapte clădiri de birouri din ansamblul mixed-use Palas, reunite sub brandul United Business Center, și Palas Campus, din proximitate, însumează peste 130.000 mp închiriabili, în care activează peste 60 de companii, cu mai mult de 14.000 de angajați.

IULIUS a dezvoltat rețeaua UBC și la nivel național, având 4 clădiri premium, cu o suprafață de 80.000 mp, integrate în ansamblul mixed-use Iulius Town Timișoara, și alte 3 clădiri, de 30.000 mp, în proximitatea Iulius Mall Cluj. Toate clădirile sunt certificate LEED, fiind concepute și construite cu respectarea principiilor internaționale de eficiență și sustenabilitate.