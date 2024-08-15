Ţibana şi Ţibăneşti - raiul hoților de lemne

* 80 de arbori tăiaţi ilegal, nicio amendă, nicio zi de puşcărie * doi inculpaţi au scăpat cu prescripţia, ceilalţi doi au luat pedepse cu suspendare * inculpaţii provin din familii în care au cel puţin un membru (frate sau tată) care în prezent este condamnat sau judecat pentru infracţiuni la regimul silvic

De ani buni, comunele învecinate, Ţibana şi Ţibăneşti, sunt raiul tăietorilor ilegali de arbori. Au din belşug de unde, pădurea e mare, trece de limita judeţului. Deci, şi tentaţia de a câştiga uşor nişte bani. Riscuri puţine, spre deloc. Procesul celor 107 inculpaţi e departe de a se încheia şi, foarte probabil, va interveni prescripţia, că au trecut deja mai bine de şase ani.

Cum s-a întâmplat ieri, 14 august, cu doi dintre cei patru inculpaţi, împotriva lor magistraţii hotărând încetarea procesului penal. Nici ceilalţi doi membri ai bandei nu vor vedea, deocamdată, zăbrelele, primind condamnări cu suspendare.

Gabriel P., fraţii Adelin şi Cosmin F., plus Mihai T. au acţionat fie în „formaţie completă”, fie separat, în perioada iunie – iulie 2019, în pădurea de la marginea satului Vadu Vejei. În aceste două luni, au culcat la pământ aproximativ 80 de arbori, în special stejari. Având o bogată experienţă de familie (fiecare dintre ei are cel puţin o rudă de gradul întâi – tată, frate – condamnată sau judecată pentru infracţiuni de tăiere şi sustragere de material lemnos), cei patru au acţionat cu mult sânge rece şi mare indiferenţă faţă de lege. Mergeau cu căruţele, tăiau copacii cu drujbele, îi curăţau bine de crengi, lemnele ajungeau să arate ca la depozit. Numai că ei vindeau mult mai ieftin: 300 lei căruţa bine burduşită. La asemenea preţ, normal că nu duceau lipsă de muşterii, sătenii se înghesuiau să cumpere, le mai şi făceau reclamă tăietorilor ilegali.

Aşa au şi fost identificaţi hoţii. Mai întâi, o inspecţie de rutină a unei echipe de la Direcţia Silvică Iaşi. S-a constatat lipsa celor 80 de arbori şi a fost anunţată poliţia. Cercul de suspecţi s-a conturat foarte repede, graţie „moştenirii” de familie, probele n-au fost greu de strâns, erau destui martori, aşa că rechizitoriul a ajuns în instanţă în vara lui 2021. Mai departe, lucrurile s-au împotmolit, au fost 15 termene de judecată, timpul s-a scurs pe nesimţite, astfel că s-a împlinit termenul de prescripţie pentru cei doi fraţi. Ceilalţi din bandă, adică Gabriel şi Mihai, având antecedente şi alte procese pe cap, au fost condamnaţi. Dar cu suspendare, adici nicio zi după gratii.

Prejudiciul n-a putut fi recuperat şi nu-i vorba doar de copacii puşi la pământ, ci de toate distrugerile, cuantumul acestuia fiind estimat la o valoare de cel puţin 25 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Claudiu CONSTANTIN