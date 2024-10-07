Tombolă cu zeci de premii, pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice

Municipiul Iași s-a alăturat pentru încă un an celebrării Zilei Mondiale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice, o inițiativă globală menită să conștientizeze importanța reciclării echipamentelor electrice și electronice. Pentru aceasta, au fost organizate evenimente speciale, precum Turul Reciclării pe Bicicletă (22 septembrie), campania de colectare de deșeuri electrice sau electronice și o tombolă cu premii, care continuă până 16 octombrie.

Pentru înscriere participanții trebuie să aducă și să predea un deșeu electric sau electronic la oricare din punctele de colectare deschise cu ocazia campaniei, la sediul SC Salubris S.A. (Șoseaua Națională, nr. 43), deschis de luni până vineri, între orele 9 și 16; Centrul Permanent de Colectare DEEE Iași (Strada Pompei, nr. 3, în zona Podul de Piatră), deschis luni, miercuri între orele 9 și 18, marți, joi, vineri între orele 9 și 17, sâmbăta între orele 9 și 13; Centrele de cartier din Tătărași (str. Vasile Lupu, nr. 8), Alexandru cel Bun (str. Tabacului, nr. 1B), Nicolina (str. Petre Țuțea, nr. 2), Păcurari (Șos. Păcurari, nr. 34) și Frumoasa (B-dul. Poitiers, nr. 20-22), deschise de luni până vineri, între orele 9 și 16.

Tombola cu premii va avea loc în data de 16 octombrie 2024, ora 12.00, la Centrul Permanent de Colectare DEEE Iași - Strada Pompei, nr. 3 (zona Podul de Piatră).

Premiile oferite prin tragere la sorți sunt: 20 x 2 Bilete/câștigător la Ateneul Național din Iași; 10 x 2 Bilete/câștigător la Opera Națională din Iași; 3 x aspirator; 3 x espressor cafea; 4 x aerotermă; 4 x blender de masă; 5 x cap de duș filtrare; 5 x cană filtrare apă.

Organizatorii evenimentului sunt Primăria Municipiului Iași, SC Salubris S.A, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, Asociația CASUS, ECOarena. Radu MARIN