Tot mai mulți ieșeni aleg să urce la volan fără permis de conducere

* trei astfel de cazuri au fost depistate într-o singură zi de polițiștii ieșeni * în comuna Ciurea, un tânăr de 20 de ani conducea liniștit pe DJ248 fără să fi avut vreodată permis de conducere * mai grav, la Probota, un tânăr de 28 de ani oprit în trafic avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat și, mai grav, nu avea permis de conducere pentru nicio categorie

În Iași, șoselele nu mai sunt doar drumuri de tranzit – devin, pe zi ce trece, un teritoriu al inconștienței și al pericolului latent. Fenomenul șoferilor fără permis capătă proporții alarmante, iar cazurile descoperite de polițiști nu mai sunt excepții, ci semnale repetate ale unei realități care scapă de sub control.

Într-o singură zi, 2 aprilie, mai multe intervenții ale poliției au scos la iveală un tablou tulburător. În satul Hoișești, un bărbat de 39 de ani a fost prins la volan deși avea permisul suspendat. O decizie conștientă, o sfidare directă a legii, dar și un risc uriaș pentru toți cei aflați în trafic. Nu este vorba doar despre o abatere, ci despre o alegere periculoasă, repetată din ce în ce mai des pe drumurile din județ.

La doar câțiva kilometri distanță, în comuna Ciurea, situația devine și mai gravă. Un tânăr de 20 de ani conducea liniștit pe DJ248 fără să fi avut vreodată permis de conducere. Nu vorbim despre o suspendare temporară, ci despre o absență totală a pregătirii și responsabilității. Practic, un șofer „fantomă”, fără reguli, fără limite, fără conștientizarea riscurilor.

Și ca imaginea să fie completă, în comuna Probota, polițiștii au oprit un alt autoturism. La volan, un tânăr de 28 de ani. Testarea a indicat 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Dar șocul nu se oprește aici: bărbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie. O combinație explozivă – alcool și lipsa totală a dreptului de a conduce – care putea transforma orice drum într-o tragedie.

Aceste cazuri nu sunt doar statistici într-un raport al poliției. Ele conturează un fenomen care crește tăcut, dar periculos: tot mai mulți oameni aleg să urce la volan fără drept legal, ignorând complet consecințele. Este o formă de rebeliune absurdă, dar și un simptom al unei lipse acute de responsabilitate.

Drumurile din jurul Iașului, în special în mediul rural, par să devină un teren fertil pentru astfel de derapaje. Lipsa controalelor permanente, distanțele mari și, uneori, mentalitatea „nu mi se poate întâmpla mie” creează condițiile perfecte pentru încălcarea legii. Iar când aceste ingrediente se combină cu alcoolul, rezultatul poate fi devastator. Daniel BACIU