Tot mai mulți ieșeni sancționați pentru că nu și-au curățat terenurile de ambrozie

În urma sesizărilor primite în ultima perioadă de la ieșeni, Primăria a luat măsuri în vederea înlăturării ambroziei de pe domeniul public al municipiului și de sancționare a proprietarilor care au refuzat să îndepărteze această buruiană de pe suprafețele de teren aflate în proprietate, așa cum prevede legea. „Încă de la începutul sezonului cald, echipele SC Servicii Publice SA au lucrat în mai multe zone de pe domeniul public pe care apăruse ambrozia, unde au cosit, strâns plantele și au acționat cu erbicide împotriva acestei buruieni. Astfel de acțiuni au avut loc, printre altele, pe str. Pantelimon Halipa, în fața Policlinicii Sportive, str. Cicoarei, în zona digului Lacului 2 CUG, str. Mitropolit Varlaam, str. Fermei, Șoseaua Bucium, str. Amurgului, str. Prof. I. Simionescu, str. Mănăstirii (Galata) etc.”, au precizat reprezentanții municipalității.

În ceea ce privește proprietățile private ai căror proprietari au obligația legală de a îndepărta ambrozia (potrivit Legii nr. 62/ 2018 privind combaterea buruienii ambrozia), Serviciul Corp Control al Primăriei a dat în lunile iulie și august 47 de somații. „În cazul în care somațiile nu au avut efectul urmărit, Poliția Locală a dat proprietarilor 8 amenzi în valoare de 750 de lei fiecare, în baza Legii nr. 62/2018 și a Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 54/2020 privind reglementarea normelor privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie în municipiul Iași”, au adăugat reprezentanții Primăriei.

Obligația de eliminare a ambroziei este reglementată de Legea nr. 62/2018 cu modificările și completările ulterioare, iar nerespectarea prevederilor acesteia se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozie pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 4-5 ani, susțin specialiștii, Există însă și cazuri când vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozie.

Reprezentanții Primăriei Municipiului Iași (PMI) au anunțat că astfel de acțiuni, de înlăturare de pe domeniul public a buruienii ambrozia vor continua și în perioada următoare. Edi MACRI