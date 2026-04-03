Trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, la Pașcani

Sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și cu implicarea Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași, anchetatorii au scos la lumină, la Pașcani, o rețea înfiorătoare, în care trei persoane – două dintre ele minore – sunt acuzate de fapte de o gravitate extremă: trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.

Totul a început în martie 2026, într-un moment în care două victime, dintre care una minoră, de doar 16 ani, instituționalizată, au ajuns în vizorul celor care, în loc să ofere ajutor, aleg să exploateze. A fost momentul în care realitatea s-a fracturat: adolescenți care ar fi trebuit protejați devin, potrivit anchetatorilor, chiar instrumentele unui mecanism de exploatare.

Recrutarea nu a fost întâmplătoare. Profitând de fragilitatea victimelor, suspecții le-ar fi atras într-un cerc din care ieșirea devine aproape imposibilă. Apoi, pas cu pas, controlul s-ar fi transformat în constrângere, iar constrângerea – în exploatare.

În mai multe locații din Pașcani, victimele ar fi fost adăpostite și, conform probelor strânse, forțate să practice prostituția. Dar ceea ce șochează și mai mult este dimensiunea modernă a acestui caz. Ancheta indică faptul că suspecții ar fi folosit inteligența artificială pentru a crea anunțuri online, mascând exploatarea sub aparența unor servicii „voluntare”. Tehnologia, care ar trebui să fie un instrument al progresului, devine astfel o armă rece, eficientă, greu de detectat.

Clienți atrași prin anunțuri bine construite, victime controlate, bani colectați sistematic – un mecanism aproape industrial, ascuns în spatele ecranelor și al anonimatului digital.

La data de 2 aprilie 2026, liniștea acestei lumi paralele a fost spartă. Trei percheziții domiciliare au dus la descoperirea unor probe esențiale, iar cei trei suspecți au fost reținuți. O zi mai târziu, pe 3 aprilie, procurorii au făcut pasul decisiv: solicitarea arestării preventive.

Până la o decizie definitivă a instanței, cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege. Andrei TURCU