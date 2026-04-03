Handbal, Divizia A. ​​​​​​​Succes fără probleme în deplasare
Euro s-a blocat la pragul de 5,10 lei
Cei mai buni elevi din domeniul „Industrie textilă și pielărie” se întâlnesc la Iași
Alertă majoră pentru A8: cronometru pornit, risc real de pierdere a finanțării!
Fotbal, liga „județeană”: CSM Pașcani se apropie de cota 100 goluri marcate!
Execuție politică: ieșeanul Cătălin Urtoi, eliminat din CNIR
Dosar medical online pentru toți românii. Cardul de sănătate dispare până în 2027
Aproape 12.000 de români au încasat pensii speciale în februarie
Trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, la Pașcani

Trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, la Pașcani

Trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, la Pașcani

Sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și cu implicarea Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași, anchetatorii au scos la lumină, la Pașcani, o rețea înfiorătoare, în care trei persoane – două dintre ele minore – sunt acuzate de fapte de o gravitate extremă: trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.

Totul a început în martie 2026, într-un moment în care două victime, dintre care una minoră, de doar 16 ani, instituționalizată, au ajuns în vizorul celor care, în loc să ofere ajutor, aleg să exploateze. A fost momentul în care realitatea s-a fracturat: adolescenți care ar fi trebuit protejați devin, potrivit anchetatorilor, chiar instrumentele unui mecanism de exploatare.

Recrutarea nu a fost întâmplătoare. Profitând de fragilitatea victimelor, suspecții le-ar fi atras într-un cerc din care ieșirea devine aproape imposibilă. Apoi, pas cu pas, controlul s-ar fi transformat în constrângere, iar constrângerea – în exploatare.

În mai multe locații din Pașcani, victimele ar fi fost adăpostite și, conform probelor strânse, forțate să practice prostituția. Dar ceea ce șochează și mai mult este dimensiunea modernă a acestui caz. Ancheta indică faptul că suspecții ar fi folosit inteligența artificială pentru a crea anunțuri online, mascând exploatarea sub aparența unor servicii „voluntare”. Tehnologia, care ar trebui să fie un instrument al progresului, devine astfel o armă rece, eficientă, greu de detectat.

Clienți atrași prin anunțuri bine construite, victime controlate, bani colectați sistematic – un mecanism aproape industrial, ascuns în spatele ecranelor și al anonimatului digital.

La data de 2 aprilie 2026, liniștea acestei lumi paralele a fost spartă. Trei percheziții domiciliare au dus la descoperirea unor probe esențiale, iar cei trei suspecți au fost reținuți. O zi mai târziu, pe 3 aprilie, procurorii au făcut pasul decisiv: solicitarea arestării preventive.

Până la o decizie definitivă a instanței, cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege. Andrei TURCU

 

