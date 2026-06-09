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Pagina principală Moldova Traficant internațional de droguri, încătușat la frontieră

Traficant internațional de droguri, încătușat la frontieră

Traficant internațional de droguri, încătușat la frontieră

* pe numele acestuia exista un mandat european de arestare emis de autoritățile din Belgia, unde fusese condamnat pentru trafic de droguri * pedeapsa: între 10 și 15 ani de închisoare, o condamnare care nu fusese încă executată

Un caz de criminalitate internațională cu ramificații europene a fost închis brusc la granița de est a României, acolo unde rutina controlului de frontieră s-a transformat într-o captură cu greutate penală majoră.

În Punctul de Trecere a Frontierei Albița, polițiștii de frontieră au reținut un bărbat de 46 de ani, cetățean moldo-român, care figura deja pe radarul autorităților europene. Nu era un simplu control de rutină, ci o verificare care a declanșat instantaneu un semnal de alertă internațional.

În urma verificărilor, s-a confirmat că pe numele acestuia exista un mandat european de arestare emis de autoritățile din Belgia, unde fusese condamnat pentru trafic de droguri. Pedeapsa: între 10 și 15 ani de închisoare, o condamnare care nu fusese încă executată.

După depistare, acesta a fost preluat de o echipă operativă a poliției și introdus în procedurile legale, urmând să fie gestionat conform mandatului emis la nivel european.

Cazul de la Albița nu este doar o captură individuală, ci încă o demonstrație a modului în care spațiul Schengen extins de cooperare judiciară funcționează în practică: o identitate verificată la graniță poate reactiva instant o condamnare pronunțată în alt stat european.

Și astfel, într-un punct aparent obișnuit de frontieră, o simplă oprire în trafic s-a transformat într-o închidere de cont juridic internațional. Andrei TURCU

 

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