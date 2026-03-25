Tragedie de proporții pe șoselele din Neamț: patru morți și trei răniți, la Dulcești

Un accident rutier devastator, produs miercuri seara pe DN 15D, în localitatea Dulcești, s-a transformat într-un coșmar cu final cumplit: patru oameni și-au pierdut viața, iar alți trei, printre care și un bebeluș, au ajuns de urgență la spital.

Impactul dintre cele două autoturisme a fost atât de violent, încât unul dintre ele a fost cuprins imediat de flăcări. Scenele au fost de o duritate extremă: două persoane au rămas captive în interior și au murit carbonizate, fără nicio șansă de salvare. În celălalt vehicul, alte două vieți au fost curmate pe loc, în urma impactului devastator.

Autoritățile au activat de urgență Planul Roșu de Intervenție, semn al gravității extreme a situației. La fața locului s-a declanșat o mobilizare impresionantă: echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, ambulanțe SMURD, echipaje ale Serviciului de Ambulanță și forțe de poliție au intervenit contracronometru, într-o luptă disperată pentru salvarea victimelor.

În doar 35 de minute, Planul Roșu a fost dezactivat, dar bilanțul a rămas unul cutremurător. Răniții, inclusiv copilul de doar câteva luni, au fost transportați de urgență la spital, medicii ducând acum o luptă tăcută pentru viața lor.

Accidentul readuce în prim-plan pericolul constant de pe drumurile naționale și fragilitatea vieții în fața unor astfel de momente-limită.

Ancheta este în plină desfășurare, iar fiecare detaliu va conta pentru a înțelege cum s-a produs această tragedie care a îndoliat mai multe familii într-o singură clipă.