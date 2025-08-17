Tramvaiele revin, din septembrie, prin Târgu Cucu

Lucrările de modernizare a liniilor de tramvai din zona Cuza Vodă – Târgu Cucu se apropie de final. Autoritățile promit că de la începutul lunii septembrie, cel târziu pe 7 septembrie 2025, tramvaiele vor reveni pe traseu. Până atunci, mii de călători se înghesuie zilnic în autobuzele puse pe post de înlocuitori.

La orele de vârf, în special dimineața și după-amiaza, autobuzele introduse special sunt arhipline. La stația din Independenței, oamenii așteaptă și câte două autobuze ca să reușească să urce. „Ne e dor de tramvai, pentru că era mai aerisit și venea mai des. Acum, mai ales la 8 dimineața, autobuzele sunt pline ochi. Am ajuns să mergem câte doi-trei în ușă, cu riscul să nu se mai închidă corect”, povestește Andreea, o tânără care lucrează în zona Agronomie.

Modernizarea liniilor din centrul Iașului intră pe ultima sută de metri

Lucrările de modernizare a căii de rulare a tramvaielor din zona Cuza Vodă – Târgu Cucu sunt în plină desfășurare, iar veștile bune vin pentru începutul lunii septembrie: circulația pe această arteră importantă a orașului va fi reluată până pe 7 septembrie 2025.

Primul fir de cale a fost deja terminat, iar acum se lucrează la al doilea: betonul a fost spart și evacuat, șinele vechi au fost demontate, iar echipele au început montarea celor noi. În paralel, au fost realizate și reparații la strada George Enescu, care intersectează zona.

Pe durata lucrărilor, tramvaiele nu circulă prin Târgu Cucu, ci întorc în funcție de traseu, fie la Gară, fie în rondul Târgu Cucu. Legătura cu restul orașului este asigurată de curse speciale de autobuz.

Trasee de tramvai deviate:

1: Tg. Cucu – Podu Roș – Baza 3 – Tătărași – Tg. Cucu

3: Dancu – Tătărași – Tg. Cucu

6: Dacia – Voința – Gară – Dacia

7: Canta – Podu de Piatră – Țesătura – Rond Țuțora

8: Tg. Cucu – Tudor Vladimirescu – Țuțora

9: Tehnopolis – Podu Roș – Tg. Cucu

13: Tg. Cucu – Pădurii – Tătărași – Baza 3 – Podu Roș – Tg. Cucu

Pentru a compensa lipsa tramvaielor, au fost introduse două trasee noi de autobuz:

3b: Gară – Piața Unirii – V. Alecsandri – Independenței – Stihii – Cucu – Sărărie – Independenței – G. Muzicescu – Arcu – Voința – Gară

9b: Copou – Piața Independenței – Stihii – Cucu – Sărărie – Independenței – Copou

De asemenea, traseul 54 are program special: plecări din Tg. Cucu la ore fixe, plecări de la C.A. Rosetti la și jumătate.

Cursele speciale Gară – Tg. Cucu și Copou – Tg. Cucu au ca punct de debarcare stația Tg. Cucu de pe Bd. Independenței (fosta Bucegi).

Pe perioada lucrărilor sunt instituite restricții rutiere pe str. George Enescu – între Vovideniei și Cuza Vodă, str. Cuza Vodă – între V. Stroescu și Mănăstirea Golia, str. Armeană – între Sf. Sava și Cuza Vodă.

Impact pentru mii de călători

Modernizarea liniilor de tramvai din Târgu Cucu este una dintre cele mai așteptate investiții în infrastructura de transport public, pentru că această zonă reprezintă un nod central al rețelei de tramvaie. Reluarea circulației la început de septembrie va însemna nu doar reducerea timpilor de așteptare, ci și o fluidizare a traficului auto și o conectivitate mai bună între cartierele Iașului. Daniel BACIU