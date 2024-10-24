Tramvaiul Responsabilității, un nou tramvai pictat pe străzile orașului

Compania de Transport Public Iași va lansa, în curând, cel de-al douăzecișiunulea tramvai tematic din cadrul programului cultural „Iași - orașul tramvaielor pictate”. Este vorba de Tramvaiul Responsabilității, în lucru acum, dedicat unei cauze extrem de importante: asumarea responsabilității întreținerii unui animal de companie.

„Tramvaiul Responsabilității sprijină misiunea Padocului Tomești în efortul de a preveni abandonarea animalelor. Statisticile recente arată o rată alarmantă de abandon, ceea ce a dus la suprapopularea padocului. Acest tramvai special va deveni un simbol al încurajării adopțiilor de animale de companie și de conștientizare a importanței responsabilității față de prietenii noștri necuvântători. Fii parte din schimbare! Adoptăm, nu abandonăm!”, au transmis reprezentanții CTP.

Compania de Transport Public Iași colaborează cu pasionaţii transportului public pentru a realiza împreună proiecte vizând nu doar îmbunătăţirea calităţii acestui serviciu, ci şi antrenarea comunităţii în diverse activităţi sociale şi culturale pornind de la elemente specifice acestui domeniu.

Așa se face că, alături de Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub, dar și de Primăria Municipiului Iași, CTP a lansat, de curând, chiar și un Tramvai Cafenea, o atracție turistică în premieră pentru capitala Moldovei.

Asociaţia Pasionaţilor de Transport Public Tramclub se implică voluntar în acţiunile iniţiate de CTP, desfăşurând diverse proiecte ce beneficiază de sprijinul companiei.

În urmă cu câțiva ani, a iniţiat proiectul „Iaşi – oraşul tramvaielor pictate, un alt proiect cu impact major fiind cel al creării identităţii vizuale pentru transportul public ieşean. Radu MARIN