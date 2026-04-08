Transportul public din Iași intră în „revizie generală

Întregul parc de tramvaie și autobuze electrice achiziționate în ultimii ani va fi supus unor verificări tehnice riguroase, până la finalizarea procesului de recepție. Decizia a fost luată de primarul Mihai Chirica, care a cerut o analiză completă a modului în care aceste mijloace de transport se comportă în exploatare.

Primele vizate sunt tramvaiele moderne furnizate de compania turcă Bozankaya, devenite deja o prezență obișnuită pe traseele din oraș. Este vorba despre cele 16 garnituri de 30 de metri și cele 15 tramvaie de 20 de metri, care sunt, în această perioadă, retrase temporar în depoul Companiei de Transport Public pentru o analiză tehnică detaliată. Specialiștii producătorului, veniți la Iași, lucrează alături de echipele CTP pentru a evalua fiecare sistem, de la componentele mecanice până la cele electronice, într-un proces menit să identifice orice eventuală nevoie de ajustare sau optimizare.

Retragerea temporară din circulație nu este cauzată de probleme majore, ci face parte dintr-un demers preventiv, gândit să asigure că toate aceste vehicule funcționează la parametri optimi. În acest interval, transportul public este susținut de alte tramvaie și autobuze, astfel încât impactul asupra călătorilor să fie minim. Revenirea tramvaielor Bozankaya pe trasee este estimată după perioada vacanței de Paști, când fluxul de călători va reveni la normal.

Procesul nu se oprește însă aici. În etapa următoare, vor intra în verificări și celelalte mijloace moderne din flotă: tramvaiele produse de Pesa și cele 69 de autobuze electrice achiziționate de municipalitate. Toate vor fi analizate etapizat, fără a fi scoase definitiv din circulație, ci doar temporar, pentru efectuarea testelor.

Această amplă acțiune are mai multe obiective clare: evaluarea stării tehnice după o perioadă de exploatare, identificarea eventualelor defecțiuni minore, optimizarea performanței și pregătirea pentru etapa finală de recepție. Practic, autoritățile vor să se asigure că fiecare vehicul îndeplinește standardele de calitate și siguranță asumate în contractele de achiziție.

Momentul ales pentru aceste verificări nu este întâmplător. Perioada vacanței de Paști aduce, în mod tradițional, un număr mai redus de călători, ceea ce permite desfășurarea testelor fără a perturba semnificativ transportul public. În acest fel, se încearcă menținerea unui echilibru între nevoia de control tehnic și continuitatea serviciilor pentru populație.

Autoritățile subliniază că nu există motive de îngrijorare pentru călători. Nu au fost semnalate defecte de fabricație sau probleme care să afecteze siguranța circulației, iar toate mijloacele de transport vor reveni pe trasee imediat ce verificările vor fi finalizate.

În esență, Iașul își testează la maximum investițiile în transportul public, într-un demers care arată că modernizarea nu înseamnă doar achiziții, ci și responsabilitate, control și grijă constantă pentru siguranța călătorilor. Carmen DEACONU