UAIC reacționează în „cazul Nowak”

După ce numele profesorului Martin A. Nowak a apărut în dosarele Jeffrey Epstein publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, mai multe organizații neguvernamentale au solicitat Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat acestuia în anul 2010.

Pe 11 martie, Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC a demarat o analiză internă, solicitând Facultății de Matematică, cea care a inițiat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Nowak, să transmită un punct de vedere oficial.

Universitatea a precizat că, în cazul în care analiza va identifica argumente solide pentru retragerea titlului, va fi înaintată o propunere către Senatul UAIC, singurul for care poate lua o decizie finală în acest sens.

Decizia nu va fi formală sau simbolică – este vorba despre integritatea academică și reputația internațională a Universității, valori fundamentale pe care UAIC le protejează cu prioritate.

Clarificări privind colaborările și sponsorizările

În cadrul verificărilor instituționale, UAIC a constatat că nu există documente oficiale care să ateste o colaborare instituțională între Universitate și Program for Evolutionary Dynamics (PED), coordonat de profesorul Nowak.

De asemenea, Universitatea subliniază că nu poate primi sponsorizări anonime, conform legislației române privind sponsorizarea, care impune existența unor contracte clare și identificarea exactă a sponsorului.

Aceste clarificări vin pentru a elimina orice suspiciune de influență financiară sau legături neclare și pentru a demonstra că UAIC acționează transparent și responsabil în gestionarea titlurilor onorifice și a relațiilor academice internaționale.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași transmite că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare care poate afecta reputația instituțională. Toate informațiile relevante vor fi analizate cu rigurozitate în cadrul procedurilor academice și administrative aplicabile. Carmen DEACONU