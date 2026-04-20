Uită de durerile persistente cu ședințe de kinetoterapie în Suceava la Clinica Hereditas!

Clinica Hereditas din Suceava integrează servicii de recuperare medicală într-un cadru organizat, unde fiecare pacient este evaluat înainte de stabilirea tratamentului. Intervențiile sunt adaptate în funcție de afecțiune și evoluție, folosind proceduri variate și echipamente dedicate.

Când este indicat să mergi la recuperare medicală în Suceava?

Durerea persistentă sau mobilitatea redusă nu trebuie privite ca ceva inevitabil. Medicina de recuperare intervine acolo unde alte tratamente nu sunt suficiente sau unde refacerea după o intervenție chirurgicală ori un traumatism necesită un plan structurat, susținut în timp.

Câteva situații pentru care specialiștii Clinicii Hereditas pot recomanda recuperare medicală:

dureri de spate, afecțiuni ale coloanei;

recuperare post-operatorie: ligamente, fracturi;

afecțiuni ortopedice: entorse, luxații;

afecțiuni neurologice;

afecțiuni reumatice: artrită, artroză.

Un aspect de reținut: orice program de recuperare trebuie prescris de un medic specialist în reabilitare medicală, în urma unui consult. Fără un diagnostic clar și indicații medicale precise, rezultatele nu pot fi cele așteptate.

Ce proceduri sunt disponibile la Clinica Hereditas Suceava?

Un etaj întreg al clinicii este dedicat recuperării medicale, un spațiu dotat cu echipamente variate, inclusiv câteva facilități mai greu de găsit în regiune. Printre serviciile disponibile în cadrul centrului, se numără:

Kinetoterapie in Suceava - exerciții terapeutice personalizate, realizate sub îndrumarea unui kinetoterapeut calificat, cu scopul de a reda mobilitatea și forța musculară

Fizioterapie - tehnici care accelerează vindecarea și reduc durerea, folosind curenți, laser de înaltă intensitate, terapie Tecar, baie galvanică sau împachetări cu parafină

Hidrokinetoterapie - exerciții fizice efectuate în apă, recomandate pentru recuperare postoperatorie și afecțiuni articulare; clinica dispune de bazin cu apă dulce, bazin cu apă sărată și bazin cu hidromasaj

Magnetoterapie

Saună - disponibilă în completarea programului de recuperare

Clinica Hereditas Suceava dispune și de o cameră hiperbară, care utilizează oxigenul la presiune ridicată pentru a susține regenerarea țesuturilor. Aceasta este integrată în schemele de tratament pentru diverse afecțiuni, ca procedură complementară.

Ce este de știut înainte de programare la Clinica Hereditas Suceava?

Accesul la consultații și ședințe se face pe bază de programare, stabilită în prealabil. Programarea se poate realiza telefonic sau online, în funcție de preferințele fiecărui pacient.

Un aspect important de avut în vedere este că anumite servicii de recuperare, precum kinetoterapia sau fizioterapia, pot fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pe baza unui bilet de trimitere. Acesta poate fi emis atât de medici din cadrul clinicii, cât și din afara acesteia, în funcție de situație.

Întrebări frecvente

Întrebare 1: Este obligatorie trimiterea de la medicul de familie pentru recuperare?

Răspuns 1: Pentru ședințele decontate prin CAS, biletul de trimitere este necesar. Pentru serviciile cu plată, nu este obligatoriu, dar un diagnostic prealabil rămâne esențial pentru stabilirea unui plan de tratament adecvat.

Întrebare 2: Exercițiile de kinetoterapie diferă de la pacient la pacient?

Răspuns 2: Da. Fiecare program este personalizat în funcție de afecțiune și obiectivele de recuperare. Ședințele se desfășoară sub supravegherea unui kinetoterapeut calificat.

Întrebare 3: Există variante de abonamente pentru ședințele de recuperare?

Răspuns 3: Da. Pentru pacienții care urmează un plan terapeutic mai extins, clinica poate propune abonamente. Detaliile se stabilesc împreună cu echipa medicală.

Întrebare 4: Este recuperarea potrivită pentru orice tip de pacient?

Răspuns 4: Recuperarea poate fi adaptată pentru diferite afecțiuni și niveluri de mobilitate, dar este important ca planul să fie stabilit de un specialist, în urma unei evaluări corecte.

Mini-rezumat

Să-ți recapeți mobilitatea înseamnă, de fapt, să te întorci la activitățile care îți plac, fără să mai fii condiționat de durere. La Clinica Hereditas, procesul de vindecare este construit în jurul tău, combinând experiența terapeuților cu resurse care fac diferența, de la bazinele cu apă sărată până la tehnologia camerei hiperbare.

Este o abordare rațională menită să transforme recuperarea dintr-o necesitate medicală într-un parcurs sigur spre libertatea de mișcare.

Alege un plan de recuperare adaptat ritmului tău și redescoperă plăcerea de a te mișca fără restricții!

Date de contact:

Telefon: 0330 408 407

Email: office@clinica-hereditas.ro

Adresă: Ipotești, str. Ștefan cel Mare nr. 1079

Str. Iacob Zadik, nr 2d, Rădăuți

Social Media: https://www.facebook.com/clinica.hereditas

Sursă foto: freepik.com