* Universitatea Națională de Arte „George Enescu” devine, pentru două zile, un atelier de performanță: nu recital, ci lucru la detaliu – sunet, frază, control, stil * invitatul este Josu de Solaun, un pianist spaniol cu rezonanță internațională și un nume asociat direct cu repertoriul românesc

În Iași, muzica mare are, de obicei, două chipuri: scena (aplauze, lumini, program tipărit) și ceea ce publicul vede rar – orele de „muncă invizibilă” în care o interpretare se construiește notă cu notă, respirație cu respirație. Exact în această a doua zonă intră masterclass-ul de pian programat pe 14 și 15 februarie, de la ora 10.00, în sala Studio „Anton Diaconu”, la UNAGE.

Josu de Solaun vine la Iași ca să lucreze cu tineri pianiști într-un format care nu iartă aproximările. Un masterclass autentic nu e o conferință și nici un schimb de politețuri academice: e un dialog direct despre cum se așază greutatea în claviatură, cum se construiește tensiunea într-o frază, cum se obține o culoare fără să „forțezi” sunetul și, poate cel mai greu, cum îți păstrezi ideea muzicală atunci când emoția urcă pe scenă. De aici și miza: două zile pot face diferența între un pianist corect și un interpret care începe să aibă o voce.

Evenimentul este realizat de Asociația Culturală Ecouri Artistice, în parteneriat cu Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, cu sprijinul echipei academice conduse de decanul Ciprian Ion. Proiectul este coordonat de conf. univ. dr. Andrei Enoiu‑Pânzariu și conf. univ. dr. Doina Grigore, iar direcția de organizare este asigurată de Carmen Vînău.

Un detaliu care dă greutate prezenței sale la Iași: publicul îl poate vedea mai întâi în ipostaza „mare” – solist într-un concert simfonic al Filarmonica Moldova Iași, vineri, 13 februarie, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților, cu Cristian Mandeal la pupitru – și abia apoi, a doua zi, în ipostaza rară: artistul care oprește timpul și intră în mecanismul fin al formării.

Josu de Solaun și legăturile lui cu România și Iașul

Josu de Solaun este un pianist spaniol (Valencia), cu parcurs internațional, asociat puternic cu România după ce a câștigat Premiul I la Concursul Internațional de Pian „George Enescu” (București).

Relația cu România nu e doar una de scenă: în 2019, prin decret prezidențial, a primit Ordinul „Meritul Cultural” (categoria Muzică), pentru contribuția la promovarea artei muzicale românești în străinătate și pentru consolidarea relațiilor culturale România–Spania.

Pe zona discografică, numele lui este legat de Naxos prin înregistrări dedicate creației pentru pian a lui George Enescu (lucrări pentru pian solo). Iar formarea sa include studii la Manhattan School of Music, una dintre instituțiile de referință pentru performanță.

Maura ANGHEL