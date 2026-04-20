Iașul este chemat, la final de aprilie, la un eveniment în care emoția artistică se întâlnește cu una dintre cele mai sensibile cauze sociale. Duminică, 26 aprilie 2026, de la ora 19:00, ANCAAR Iași invită publicul la concertul caritabil „Armonii albastre”, organizat în sprijinul tinerilor și adulților cu autism. Evenimentul va fi găzduit de Catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, un spațiu care va da serii o notă de reculegere, căldură și solidaritate.

Pe scenă vor urca Corul Angeli și Corul Viventi, sub bagheta dirijorului Florin David, alături de pianista Andreea Antonică și organistul Octav Bișog. Evenimentul va fi prezentat de Luiza Torboli, iar organizatorii anunță o seară construită în jurul sensibilității, speranței și implicării comunității.

Miza concertului nu este doar artistică. Fondurile și susținerea generate prin participarea publicului vor merge către serviciile oferite de ANCAAR Iași pentru tinerii și adulții cu autism, persoane care au nevoie de sprijin constant, de continuitate și de un cadru sigur în care să poată duce o viață cât mai demnă. Într-un oraș în care se vorbește adesea despre cultură și evenimente, dar prea puțin despre realitatea de zi cu zi a adulților cu autism, „Armonii albastre” aduce această cauză în centrul comunității.

Mesajul organizatorilor este unul simplu și puternic: fiecare prezență înseamnă implicare, iar fiecare donație înseamnă continuitate. Concertul devine astfel mai mult decât o întâlnire muzicală; devine o invitație adresată ieșenilor de a fi parte dintr-un gest colectiv de grijă și responsabilitate.

În seara de 26 aprilie, Catedrala Catolică din Iași nu va găzdui doar un recital, ci și o formă de solidaritate publică. Pentru ANCAAR Iași, pentru beneficiarii săi și pentru toți cei care cred în puterea comunității, „Armonii albastre” poate deveni una dintre acele seri în care orașul răspunde nu doar prin aplauze, ci și prin prezență.

Maura ANGHEL