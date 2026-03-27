Un film făcut la Iași ajunge la televizor. „Fragmente dintr-un atelier”, proiectul Academiei SFR, are lansare națională pe Cinemaraton

* Iașul intră din nou în prim-planul cinematografiei românești printr-un proiect născut local și dus până la capăt în oraș. „Fragmente dintr-un atelier”, film realizat în cadrul Academiei SFR, va fi lansat oficial pe 30 martie, pe Cinemaraton, iar în spatele producției stă un model de formare artistică rar întâlnit în România: un atelier care a devenit film de sine stătător

Un nou proiect cinematografic realizat la Iași intră în circuitul public național. Filmul „Fragmente dintr-un atelier”, semnat de regizorul Bogdan Mureșanu în cadrul Academiei SFR, va fi lansat oficial pe 30 martie 2026, de la ora 18:00, pe Cinemaraton. Producția este rezultatul ediției 2025 a Academiei SFR, componenta de educație cinematografică dezvoltată de organizatorii Serile Filmului Românesc, și aduce în atenție un model de lucru care pune Iașul într-o zonă aparte a producției culturale: un film realizat integral în oraș, de la filmare până la montaj și colorizare.

Pentru scena culturală ieșeană, miza proiectului nu ține doar de lansarea unui nou titlu românesc, ci și de faptul că filmul a fost construit ca exercițiu de formare pentru tineri actori și a ajuns să capete autonomie artistică. „Fragmente dintr-un atelier” reunește patru povești independente, unite de ideea explorării artistice și a dialogului între generații. Regia este semnată de Bogdan Mureșanu, invitat special al Academiei SFR, care a acceptat să lucreze într-un format experimental, fără scenarii definitive și fără un parcurs clasic de repetiții.

În declarația inclusă în comunicatul oficial, regizorul vorbește despre un proces atipic, construit aproape spontan, dar care a dus în final la o formulă coerentă. Această construcție neobișnuită este, de altfel, și una dintre cheile de interes ale producției: filmul nu a pornit dintr-un sistem clasic de dezvoltare, ci dintr-un atelier care a produs, în cele din urmă, un obiect cinematografic complet. Tocmai această dimensiune îl face relevant și pentru publicul larg, și pentru zona de formare artistică.

Cele patru segmente ale filmului sunt „Crizantema”, „Un pahar cu lapte”, „Marea” și „Gaudeamus”. Distribuția aduce împreună patru actrițe debutante, Ecaterina Lupu, Patricia Flack, Andrea Cuc și Ioana Cojocărescu, alături de actrițe consacrate precum Ileana Popovici, Ada Lupu, Emilia Dobrin și Olimpia Melinte. Formula aceasta, care pune față în față experiența și debutul, este una dintre ideile centrale ale proiectului și una dintre explicațiile pentru care Academia SFR încearcă să se poziționeze ca un spațiu de lucru real, nu doar ca platformă de întâlniri sau masterclass-uri.

Pentru Iași, lansarea are și o valoare de imagine. Într-un peisaj în care marile producții sunt asociate de obicei cu Bucureștiul sau cu centre festivalere deja consacrate, apariția unui film realizat integral local și difuzat național consolidează profilul orașului ca loc în care nu doar se consumă cultură, ci se produce efectiv cinema. În plus, proiecția pentru publicul larg va avea loc în prezența echipei în cadrul celei de-a VII-a ediții a festivalului SFR, programată la Iași între 5 și 9 august, ceea ce transformă filmul și într-un punct important pe agenda culturală a verii.

Proiectul este realizat de SFR în colaborare cu KINOTOPIA și LUNO și a beneficiat de sprijinul mai multor parteneri, între care Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească și Grand Hotel Traian. Dincolo de genericul consistent, mesajul principal rămâne unul clar: Iașul livrează nu doar festival, ci și conținut cinematografic original, iar „Fragmente dintr-un atelier” vine să confirme că investiția în educație artistică poate produce rezultate cu vizibilitate națională. Maura ANGHEL