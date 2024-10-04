Un ieşean a devalizat, cu telefonul, contul bancar al unui prieten

Acum, după ce dosarul său a trecut de camera preliminară, ieşeanul Andrei E. aşteaptă să fie judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de „acces ilegal la un sistem informatic” şi „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”. Tânărul a profitat de încrederea pe care i-o acordase un prieten de-al său, Viorel R. şi, de fiecare dată când se întâlneau la câte o terasă, îl ruga să-i dea puţin telefonul, ca să joace nişte jocuri. Acesta din urmă a acceptat, fără a bănui ceva.

Însă Andrei n-a jucat nimic, nici măcar la pariuri, ci a accesat aplicaţia BTPAY, intrând în contul bancar al lui Viorel. A făcut-o în şase rânduri, în zile diferite, în perioada 5 mai - 16 iulie 2022, transferând în contul său de Revolut peste 10.000 lei. După ultimul virament, a furat, pur şi simplu, telefonul lui Viorel. Spera că, astfel, va rămâne nedibuit.

S-a înşelat, anchetatorii au strâns dovezi elocvente împotriva lui. Şi asta din pricina propriilor prostii. Nu s-a gândit că orice cont Revolut din România e legat de unul Libra Internet Banking, el ştia că Revolut are sediul în străinătate şi nu furnizează date investigatorilor români. A doua gafă de proporţii e că a amanetat telefonul lui Viorel, dându-şi datele reale. Astfel, pentru procurorul de caz a fost destul de simplu să finalizeze rechizitoriul. Claudiu CONSTANTIN