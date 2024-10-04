Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Un ieşean a devalizat, cu telefonul, contul bancar al unui prieten

Un ieşean a devalizat, cu telefonul, contul bancar al unui prieten

Un ieşean a devalizat, cu telefonul, contul bancar al unui prieten

Acum, după ce dosarul său a trecut de camera preliminară, ieşeanul Andrei E. aşteaptă să fie judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de „acces ilegal la un sistem informatic” şi  „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos”. Tânărul a profitat de încrederea pe care i-o acordase un prieten de-al său, Viorel R. şi, de fiecare dată când se întâlneau la câte o terasă, îl ruga să-i dea puţin telefonul, ca să joace nişte jocuri. Acesta din urmă a acceptat, fără a bănui ceva.

Însă Andrei n-a jucat nimic, nici măcar la pariuri, ci a accesat aplicaţia BTPAY, intrând în contul bancar al lui Viorel. A făcut-o în şase rânduri, în zile diferite, în perioada 5 mai - 16 iulie 2022, transferând în contul său de Revolut peste 10.000 lei. După ultimul virament, a furat, pur şi simplu, telefonul lui Viorel. Spera că, astfel, va rămâne nedibuit.

S-a înşelat, anchetatorii au strâns dovezi elocvente împotriva lui. Şi asta din pricina propriilor prostii. Nu s-a gândit că orice cont Revolut din România e legat de unul Libra Internet Banking, el ştia că Revolut are sediul în străinătate şi nu furnizează date investigatorilor români. A doua gafă de proporţii e că a amanetat telefonul lui Viorel, dându-şi datele reale. Astfel, pentru procurorul de caz a fost destul de simplu să finalizeze rechizitoriul. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe