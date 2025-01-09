Un nou centru educațional pentru performanță, la Iași

În numai două zile de la deschiderea oficială, la Centrul pentru performanţă de la Şcoala „Ion Simionescu” s-au înscris 80 de elevi. La noul centru educaţional sunt oferite cursuri gratuite elevilor de clasa a a IV-a, la Matematică, Limba română şi Limba engleză.

Sabina Manea, directoarea Şcolii Gimnaziale „Ion Simionescu”, spune că este vorba despre cursuri care se adresează elevilor care au deja un bagaj consistent de cunoştinţe, care studiază sau doresc să studieze aprofundat o disciplină, pregătindu-se astfel pentru competiţii şi concursuri. „Înscrierile au fost lansate în ziua de 6 ianuarie, iar până în prezent, aşa cum ne aşteptăm, s-au înscris deja 80 de copii de la numeroase unităţi de învăţământ ieşene. Astfel, Centrul pentru performanţă Simionescu se bucură deja de un interes deosebit în peisajul educaţional ieşean, întrucât este una dintre puţinele iniţiative de acest gen, adresate elevilor din ciclul primar. Pentru fiecare disciplină sunt alocate 25 de locuri, iar prima şedinţă de pregătire va avea loc în luna februarie”, a spus Sabina Manea.

Un elev se poate înscrie doar la o singură disciplină, întrucât cadrele didactice îşi propun ca un număr cât mai mare de copii să profite de ofertă. „Întrucât avem resursă umană de calitate, am lansat Centrul pentru performanţă Ion Simionescu, cunoscând dorinţa multor elevi de a se pregăti la aceste discipline mult peste nivelul la care se lucrează la clasă. Şedinţele de pregătire vor continua până la finele lunii mai, săptămânal, la sediul Şcolii Simionescu, în cartierul Galata, într-un cadru primitor, modern, cu scopul declarat de a ne ridica la nivelul aşteptărilor. În funcţie de modul în care se vor desfăşura cursurile, în funcţie de interesul elevilor şi al cadrelor didactice este posibil ca începând cu anul şcolar următor să extindem oferta noastră şi pentru elevii claselor a III-a”, a spus Sabina Manea.

Înscrierile se fac online, până pe 19 ianuarie, urmând ca în ziua de 25 ianuarie toţi elevii înscrişi să participe la o testare.

Echipele de antrenori sunt constituite din profesori şi profesori pentru învăţământ primar cu experienţă, cadre didactice cunoscute pentru rezultatele foarte bune obţinute de elevi de-a lungul timpului.

La Limba română elevii vor lucra cu echipa formată din Carmen Călugăru, Mihaela Vatamanu, Maria Forgaci, Nicoleta Istrate şi Teodora Barbu.

La Matematică, echipa de antrenori este formată din Magdalena Sava, Lavinia Cotoară, Adriana Ciobanu, Luminiţa Guzu şi Mihaela Tudosă.

De asemenea, la Limba engleză echipa de profesori antrenori este formată din Simona Iordache, Corina Axinte, Alexandru Andronic, Ancuţa Proca şi Mirela Buzilă. Laura RADU