Un nou week-end de coșmar, la Iași

* Poliția a avut 350 de intervenții la sfârșitul săptămânii recent încheiate, zeci de infracțiuni și hărțuire continuă pe șosele * au fost aplicate 963 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 682.155 de lei

Un val intens de activitate polițienească a cuprins județul Iași în perioada 17-19 aprilie, într-un efort amplu de menținere a ordinii publice și de intervenție rapidă în situații de urgență. În doar trei zile, polițiștii au fost solicitați să intervină la sute de evenimente, cele mai multe semnalate prin sistemul de urgență 112.

În total, autoritățile au intervenit la 368 de evenimente, dintre care 320 au fost semnalate direct prin apeluri de urgență.

Practic, ritmul intervențiilor arată o presiune constantă asupra structurilor de ordine publică, cu o medie de peste 100 de situații pe zi în care poliția a fost chemată să acționeze.

În acest context, au fost desfășurate 11 acțiuni punctuale de amploare, vizând prevenirea faptelor antisociale și consolidarea siguranței publice.

În urma verificărilor și intervențiilor, polițiștii au constatat 84 de infracțiuni, semnalând un nivel ridicat de activitate infracțională în această perioadă scurtă.

În paralel, au fost aplicate 963 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 682.155 de lei, ceea ce indică o acțiune fermă pe linia încălcărilor minore, dar numeroase, ale legii.

Aceste cifre conturează imaginea unui județ în care ordinea publică necesită intervenții frecvente, atât reactive, cât și preventive.

Traficul, zona de risc major

Un capitol distinct, cu impact direct asupra siguranței cetățenilor, îl reprezintă traficul rutier.

În doar câteva zile, 86 de șoferi au fost scoși din trafic, după ce au fost considerați un pericol pentru ceilalți participanți la circulație. În toate cazurile, dreptul de a conduce a fost suspendat pentru o perioadă determinată, conform legii.

În paralel, 64 de autovehicule au fost oprite de la circulație, după ce au fost constatate deficiențe tehnice sau probleme care afectau siguranța rutieră. Certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea situațiilor.

Dincolo de statistici, tabloul general sugerează o presiune constantă asupra forțelor de ordine, care trebuie să răspundă simultan la apeluri de urgență, situații infracționale, incidente rutiere și acțiuni preventive.

Într-un interval de doar 72 de ore, polițiștii din Iași au funcționat practic într-un regim de intervenție continuă, în care fiecare minut a contat. Andrei TURCU