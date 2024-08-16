Un primar PSD a sechestrat, bătut, umilit un bătrân, ținut în condiții horror, demn de filmele de groază

Primarul PSD al localităţii Schitu Duca din Iaşi a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce ar fi sechestrat un bărbat şi l-ar fi obligat să muncească.

Victima a povestit cum edilul l-a ţinut în condiţii improprii, fără apă şi fără mâncare, şi l-a bătut în repetate rânduri.

Totul a ieșit la iveală după ce polițiștii și mascați au descins la ferma deținută de fostul primar din comuna ieşeană Schitu Duca.

Aceștia aveau informații de la localnici că un bărbat ar fi fost răpit de pe stradă, urcat într-o mașină și dus la ferma de animale a fostului edil.

Acolo, omul de 62 de ani a fost obligat să facă curățenie la animale, să le hrănească, fiind amenințat în permanență și chiar bătut. Acesta a fost cazat în condiții insalubre și nu era plătit pentru munca depusă. Potrivit anchetatorilor, fostul primar nu este la prima infracțiune de acest fel. În trecut, timp de cinci ani, ar fi obligat un alt bărbat să muncească la ferma lui din Iași, tot fără să îl plătească și sub presiunea amenințărilor și bătăilor. În urma percheziției domiciliare, au fost ridicate mai multe probe, bărbatul fiind bănuit pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și supunerea la muncă forțată sau obligatorie. De data aceasta, victima este Ion, un sătean de 62 de ani din localitatea ieşeană Schitu Duca. Bărbatul spune că fostul primar al localităţii, Mihai Mihalache, l-a luat cu forţa de pe un câmp şi l-a dus la el la fermă, acolo unde l-a obligat să muncească fără a-l plăti. Mai mult decât atât, victima susţine că a fost bătută la ordinea zilei de edil, şi a fost ţinută în condiţii improprii, fără apă şi mâncare.

Bărbatul a reuşit să scape cu ajutorul unui vecin şi a contactat autorităţile.

În urma percheziţiilor domiciliare, poliţiştii l-au reţinut pe edil pentru 24 de ore. Acesta urmează să ajungă în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit autorităţilor, săteanul Ion nu ar fi prima sa victimă. Un alt bărbat ar fi trecut printr-o experienţă similară între 2015 şi 2020.