Într-un moment în care tensiunile politice, scumpirile, cursul valutar și conflictele din online apasă tot mai mult asupra oamenilor, un psiholog din Iași propune un atelier neobișnuit: o pauză de trei ore de la zgomotul public. Întâlnirea are loc duminică, 10 mai 2026, la Willing, și este dedicată celor care se simt copleșiți de frică, furie, nesiguranță sau oboseală.

Trei ore pentru cei care simt că „nu mai pot”

Evenimentul este gândit ca un spațiu de ascultare, compasiune și exprimare sinceră pentru oamenii care au simțit, în ultima perioadă, că sunt copleșiți de frică, furie, nesiguranță sau oboseală. Organizatorii vorbesc despre o „pătură moale de ascultare”, în care participanții să poată aduce, fără rușine și fără grabă, ceea ce apasă: teamă, neputință, revoltă, tristețe sau nevoia de a se retrage din zgomot.

Sunt vizate inclusiv stările pe care mulți le exprimă deja în conversații private sau pe rețelele sociale: „nu ne mai facem bine”, „simt că nu mai pot”, „țara asta e de cacao” sau „aș pleca și nu m-aș mai întoarce”. În loc să fie tratate ca simple reacții nervoase, aceste formule pot fi citite ca semne ale unei oboseli colective.

De ce instabilitatea publică devine presiune interioară

Crizele politice nu rămân doar în Parlament, iar fluctuațiile economice nu se opresc la grafice. Ele ajung în conversațiile de familie, în anxietatea legată de bani, în neîncrederea față de viitor și în tensiunea cu care oamenii intră pe internet.

În ultimele zile, partidele parlamentare caută soluții pentru formarea unei noi majorități și a unui nou guvern, potrivit relatărilor publice, în timp ce discuțiile despre efectele economice ale instabilității continuă. În astfel de momente, spațiul online poate deveni un amplificator al fricii: se ironizează, se acuză, se dramatizează, iar mulți oameni ajung să consume știri compulsiv, fără să mai aibă timp să își observe propriile reacții.

Atelierul de la Iași pornește de la această realitate: înainte de a putea răspunde lucid lumii din afară, avem nevoie să înțelegem ce se întâmplă în interiorul nostru.

Nu terapie, ci un spațiu de reglare și umanitate

Evenimentul nu este prezentat ca un substitut pentru psihoterapie sau sprijin medical specializat, ci ca o întâlnire comunitară de ascultare și prezență. Miza este simplă: oamenii să nu rămână singuri cu avalanșa de reacții pe care o produce instabilitatea.

Într-o societate în care mulți sunt încurajați să „reziste”, să „nu se mai plângă” sau să „treacă peste”, un astfel de spațiu permite exact opusul: recunoașterea emoțiilor fără spectacol, fără judecată și fără obligația de a produce imediat optimism.

Pentru unii, poate fi un loc de jelire. Pentru alții, un loc de liniștire. Pentru alții, doar o pauză de la conflictul permanent din jur.