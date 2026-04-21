Un singur ofertant pentru șantierul din Copou

* Primăria avertizează încă de pe acum: lucrările nu vor veni fără costuri pentru locuitori * traficul din zonă – deja sensibil – va fi dat peste cap * restricții, devieri și reorganizări ale transportului public sunt inevitabile * autoritățile promit însă un plan etapizat, menit să reducă haosul * un singur ofertant, lucrări complexe și un oraș deja sufocat de trafic – toate acestea ridică semne de întrebare

Una dintre cele mai emblematice zone ale Iașului, Copoul, se pregătește pentru o transformare majoră. Șinele de tramvai dintre Biblioteca Centrală Universitară și rondul Triumf ar urma să fie complet modernizate, într-un proiect de peste 11,5 milioane de euro, finanțat din fonduri europene.

Surprinzător, la o investiție de asemenea anvergură, competiția a lipsit aproape complet: o singură asociere s-a înscris în cursă. Este vorba despre Conest S.A., în parteneriat cu Mari-Vila Com și Viarom Construct, o formulă româno-franceză care ar putea pune mâna pe contractul de peste 58 de milioane de lei.

Primăria avertizează încă de pe acum: lucrările nu vor veni fără costuri pentru locuitori. Traficul din zonă – deja sensibil – va fi dat peste cap. Restricții, devieri și reorganizări ale transportului public sunt inevitabile. Autoritățile promit însă un plan etapizat, menit să reducă haosul.

Proiectul promite o transformare completă, cu 1,5 km de cale de rulare modernizată, peste 6.000 mp de trotuare refăcute, spații verzi reamenajate, stații moderne (Universitatea și Triumf), infrastructură accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, rețea de contact și stâlpi complet noi.

Pe hârtie, Copoul devine un model de mobilitate urbană modernă. În realitate, totul depinde de execuție și de ritmul lucrărilor.

O piesă dintr-un plan uriaș

Modernizarea din Copou nu este un proiect izolat, ci parte dintr-un program mult mai amplu: aproape 78 de milioane de euro investiți în transportul public din Iași.

Planul include și controversatul „inel de mobilitate” Palat – Sf. Lazăr, unde tramvaiele ar urma să circule pe sensuri unice, o decizie care ar putea schimba radical dinamica traficului din centrul orașului.

În paralel, municipalitatea promite și achiziția a 10 tramvaie noi, în valoare de peste 30 de milioane de euro.

Primarul Mihai Chirica vorbește despre o transformare fără precedent: „Iașul de mâine se construiește pe fundația transportului ecologic și a infrastructurii moderne”.

Între optimismul oficial și realitatea din teren rămâne însă un spațiu de incertitudine. Un singur ofertant, lucrări complexe și un oraș deja sufocat de trafic – toate acestea ridică semne de întrebare. Carmen DEACONU