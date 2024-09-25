Un vasluian a murit ars de viu în casă

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit, miercuri, la locuinţa sa din localitatea Mălăieşti, iar imobilul a fost afectat în proporţie de peste 80%, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

La locul producerii incendiului reprezentanţii Detaşamentului de Pompieri Vaslui au intervenit cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD cu echipaj de prim ajutor.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta prin ardere generalizată, proprietarul casei fiind evacuat, acesta având arsuri la nivelul gâtului şi antebraţului drept. Bărbatul a primit primul ajutor calificat în ambulanţa SMURD, după care a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Pompierii au pătruns în locuinţă, de unde au scos o butelie încărcată cu GPL, recipientul fiind aproape de a exploda. Imobilul a fost degradat în proporţie de peste 80%", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, Marius Stanciu.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost o maşină de gătit defectă.