Universitatea de Științele Vieții din Iași și-a deschis porțile

* sute de studenți și cadre didactice au luat parte la ceremonia de deschidere a noului an universitar * 1.000 de boboci are anul acesta universitatea din dealul Copoului la cele patru facultăți * două tinere au primit și premii pentru perfomanțele lor din anii de studiu

Aula Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași a fost neîncăpătoare pentru sutele de tineri veniți să ia parte la deschiderea noului an universitar. Bobocii au avut, de departe, cele mai mari emoții.

Nu mai puțin de 1.000 au pășit pentru prima dată pe holurile universității și și-au cunoscut o parte dintre colegi. „Cu gânduri bune, cât mai multe realizări și succes. Sunt la Facultatea de Agricultură, anul întâi. Sunt boboc. Mă simt pierdută, sunt multe emoții pentru noul an, sperăm să ne obișnuim, să meargă totul bine. Începem primii, cu dreptul. Mi-am promis să fiu concentrată, să mă axez pe acest domeniu, e unul căutat”, spune o tânără studentă.

„E foarte interesant fiindcă Facultate, nu liceu. Am emoții să îmi întâlnesc colegii. Sunt la Facultatea de Horticultură, la Peisagistică și mi-am propus să mă axez pe desen”, explică o altă studentă.

Magia studenției

Emoții au și cadrele didactice și inclusiv cei din conducerea Universității. „Noi suntem universitatea care începe la timp semestrul de toamnă, cum îl numim noi. Până la vacanța de iarnă vom termina toate cele 14 săptămâni de școală, iar în plus studenții noștri vor avea posibilitatea să participe și la lucrările specifice de sezon din toamnă. Debutăm cu speranța și voie bună. Avem peste 1.500 de boboci la licență, master și doctorat, ei vor umple cu bucuria lor campusul. Am pregătit spațiile de învățând si de cazare, cele de sport și culturale”, spune prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, rector la USV Iași.

Planuri de extindere și modernizare

„Avem multe proiecte în derulare. Campusul pentru învățământ dual e cel mai important, avem și proiecte pentru activitatea de cercetare și Didactics, noul institut pentru cercetări în agri-business. Avem clinici, spații de învățare și laboratoare, echipamente noi, bazele de practică continuăm cu modernizarea lor și multe alte proiecte, reabilitări cămine, stadion, muzeu, lista e lungă”, adaugă prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, rector la USV Iași.

În cadrul festivității de deschidere de luni, 16 septembrie, au fost acordate și două premii de excelență pentru rezultate deosebite obținute de către absolvenții anului universitar care a trecut.

Sunt unele dintre cele mai importante premii oferite studenților USV Iași, prin testament, de către două personalități remarcabile ale învățământului superior agronomic. Ana-Maria Chirilă, de la Facultatea de Agricultură, specializarea Biologie, a primit premiul în valoare de 1.000 euro, lăsat de către prof. univ. dr. Dr. Hc. Constantin Vasilică, iar o bursă de 1.000 euro, a prof. univ. dr. Petru Magazin, a ajuns la Denisia Iacobuț.

„Sunt fericită pentru această oportunitate, este o confirmare a efortului și a pasiunii mele pentru agricultură. Am fost entuziasmată când am aflat, nu mă așteptam. Este un premiu care te ajută la început de drum, nu m-am gândit ce o să fac cu banii. E un început și pentru mile, încep studiile de master acum. Aș vrea să studiez și după să dau la doctorat apoi să am o carieră academică. E o pasiune a mea pentru agricultură, nu am rude sau persoane cunoscute care să se ocupe de agricultură. Părinții au fost sceptici la început, preferau să fac medicină, dar în timp au înțeles ca aceasta este pasiunea mea. Tinerilor le transmit să se bucure de această perioadă de studenție și să găsească echilibrul între învățat și distracția de după”, spune Denisia Iacobuț, absolventă a Facultății de Agricultură.

1.000 de tineri au început studiile de licență la USV. În total, în Universitate, la cele patru facultăți, învață 4.500 de studenți. Maria STANCU