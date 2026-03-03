Universitatea ieșeană, în doliu: s-a stins prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi, un reper al fizicii românești

O pagină importantă din istoria Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași s-a închis astăzi. Prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi, unul dintre cele mai respectate nume ale Fizicii ieșene, a încetat din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă și generații întregi de studenți și cercetători formați sub îndrumarea sa.

Cu două doctorate – în Fizică și Matematică – și o carieră universitară remarcabilă, prof. Dorohoi a fost un adevărat far al excelenței academice. La peste 80 de ani, spiritul său neobosit de cercetător și dorința de cunoaștere l-au adus din nou pe băncile universității, ca student masterand în cadrul Facultății de Fizică, specializarea Optică și Optometrie, alături de colegi cu zeci de ani mai tineri. „Am auzit că sunt puțini candidați la această secție și m-am gândit că ar fi bine să mă înscriu – și ca interes personal, dar și ca semn de răsplată pentru instituția care m-a format și m-a ținut aproape peste 50 de ani”, mărturisea prof. Dorohoi, într-un gest de modestie și dedicare rar întâlnite.

Prof. Dorohoi a fost o prezență constantă în laboratoare și săli de curs, contribuind semnificativ la dezvoltarea opticii românești. A făcut parte din echipa care a pus bazele primului tip de polarizor optic din România, o tehnologie revoluționară dezvoltată în anii ’70–’80, care încă mai funcționează în laboratoarele universitare și este folosită pentru instruirea generațiilor noi de fizicieni.

Pe lângă cercetările sale inovatoare, prof. Dorohoi a fost mentorul a peste 30 de doctoranzi, pe care îi considera propriii copii, dăruindu-le timp, cunoștințe și pasiune pentru știință. Sub îndrumarea sa, a fost construită o veritabilă școală de optică și spectroscopie la Iași, ale cărei generații se regăsesc astăzi în universități și centre de cercetare din întreaga lume.

Cariera prof. Dorohoi este un testament al pasiunii și al curajului intelectual: a publicat, a cercetat și a predat zilnic, fără să lipsească niciodată, inspirând prin exemplul propriu. Chiar în ultimii ani, prezența sa constantă în facultate a arătat că dorința de a învăța nu cunoaște vârstă.

Deși nu a avut copii sau nepoți biologici, întreaga sa viață a fost dedicată creșterii și formării generațiilor tinere de fizicieni, lăsând o moștenire academică și morală de neprețuit.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și întreaga comunitate științifică din Iași își iau rămas bun de la un reper al educației și cercetării românești. Viața prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi este o lecție despre pasiune, dăruire și curaj intelectual, iar amintirea sa va rămâne vie în laboratoare, în sălile de curs și în inimile celor care au avut privilegiul să o cunoască și să fie îndrumați de ea.

Universitatea ieșeană plânge astăzi pierderea unei mari doamne a științei, a unui dascăl desăvârșit și a unui mentor care a transformat pasiunea pentru cunoaștere într-o adevărată operă de viață.