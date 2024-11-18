Unul dintre marii violoniști ai lumii cutreieră școlile Iașului cu un Stradivarius

De marți, 19 noiembrie, va debuta o nouă stagiune de muzică clasică din cadrul proiectului educațional „Un Stradivarius în școli”, 2024 – 2025, organizat de Fundația Culturală Gaudium Animae. Programul de concerte este susținut de virtuozul violonist Răzvan Stoica – ambasadorul Fundației Culturale Gaudium Animae – la vioara sa, Stradivarius Ex-Ernst 1729, și de pianista Andreea Stoica.

Lansat în 2023 și ajuns la a doua stagiune, proiectul educațional „Un Stradivarius în școli” își propune să cultive, în rândul tinerei generații, o dragoste autentică pentru muzica clasică și să deschidă tinerilor noi orizonturi către o lume artistică rafinată.

Tinerii din școli vor avea acces deopotrivă la un repertoriu impresionant, accesibil, atent curatoriat, și la unul dintre cei mai versatili interpreți ai viorii, din secolul 21, iar la finalul concertelor vor intra în dialog cu artiștii, în cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri (Q&A).

Primele trei concerte, în trei colegii naționale: Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași (marți, 19 noiembrie, ora 17), Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași (joi, 21 noiembrie, ora 12), Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (vineri, 22 noiembrie, ora 12).

În program: Ludwig van Beethoven – Allegro partea a I-a din Sonata primăverii nr. 5 op. 24 în Fa major pentru vioară și pian J. S. Bach – Siciliana BWV. 998 (arr. Răzvan Stoica), Niccolò Paganini – Variațiuni pe tema „Non più mesta accanto al fuoco” după Cenerentola de Rossini, Ciprian Porumbescu – Balada pentru vioară și pian op. 29. „Ne dorim să avem public în sălile de concert și peste 10, 15 ani, iar prin acest proiect apropiem tinerii de muzica clasică, într-un mediu familiar lor”, a transmis Răzvan Stoica.

Noua stagiune „Un Stradivarius în școli”, 2024 – 2024 propune 27 de concerte la nivel național, ce vor fi tot atâtea experiențe interactive pentru elevi, care vor participa activ și vor intra în dialog cu artiștii.

Răzvan Stoica, câștigătorul titlului „Cel mai bun violonist din Europa sub 28 de ani” în anul 2013, este un adevărat maestru al artei interpretative violonistice, capabil să inspire și să încânte pe oricine are șansa de a-l asculta, motiv pentru care i-a fost oferită vioara Stradivarius „Ex-Ernst”, în anul 2009, în urma câștigării Marelui Premiul al Concursului „Strad Prize” din Salzburg, Austria.

Vioara „Ex-Ernst” a fost realizată de lutierul italian Antonio Stradivarius în 1729, la sfârșitul Perioadei sale de Aur. În întreaga lume au rămas mai puțin de 650 de viori făurite de el, dintre care majoritatea sunt deținute de colecționari ce nu le expun public și nu permit folosirea lor. Radu MARIN