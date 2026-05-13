Un urs a pus autoritățile în alertă la Piatra Neamț, după ce prezența animalului a fost semnalată printr-un apel la 112. Prima apariție a fost raportată pe strada Pârâul Doamnei, în apropierea Lacului Bâtca Doamnei, zonă frecventată de localnici și de persoane care merg la plimbare sau la agrement.

Un echipaj de jandarmi a ajuns la fața locului și a confirmat prezența ursului. Pentru a evita apropierea animalului de locuințe și de oameni, jandarmii au folosit semnale acustice și au reușit să îl îndepărteze spre zona împădurită.

Autoritățile au rămas în teren pentru monitorizare, tocmai pentru a preveni reapariția animalului în apropierea zonelor circulate.

Ursul a revenit după 30 de minute

Intervenția nu s-a încheiat după prima alungare. La aproximativ 30 de minute, jandarmii au observat din nou ursul într-o zonă apropiată, cunoscută de localnici drept „La Caiace”. A fost nevoie de o a doua intervenție pentru îndepărtarea animalului. După cea de-a doua intervenție, ursul s-a retras în zona împădurită. Deși monitorizarea a continuat, animalul nu a mai fost găsit de echipele aflate la fața locului.

Cazul arată cât de repede se poate transforma o semnalare într-o situație de risc, mai ales atunci când animalul revine în apropierea orașului după ce a fost deja îndepărtat.

Ce trebuie să facă oamenii dacă văd un urs

Autoritățile le recomandă oamenilor să nu se apropie de urs, să nu încerce să îl fotografieze de aproape și să nu îl alunge singuri. În astfel de situații, primul pas este apelul la 112. Persoanele care întâlnesc un urs trebuie să se retragă calm, să se adăpostească într-un loc sigur și să evite orice gest care ar putea provoca animalul. Jandarmii avertizează că încercarea de a lovi sau de a speria ursul poate fi extrem de periculoasă.

Recomandarea principală rămâne aceeași: distanță, adăpostire și apel imediat la numărul unic de urgență.

De ce contează prezența urșilor lângă orașe

Apariția unui urs la marginea municipiului Piatra Neamț ridică din nou problema interacțiunii tot mai frecvente dintre animalele sălbatice și zonele locuite. Când un urs ajunge lângă străzi, locuințe, lacuri sau spații de agrement, riscul nu este doar pentru oameni, ci și pentru animal, care poate fi atras de hrană, resturi menajere sau zone ușor accesibile.

Specialiștii și autoritățile insistă ca oamenii să nu hrănească animalele sălbatice și să nu lase deșeuri alimentare în zone deschise. Odată obișnuit cu prezența omului, un urs poate reveni, iar intervențiile devin tot mai dificile.

O alertă care trebuie tratată serios

În cazul de la Piatra Neamț, ursul a fost alungat de două ori în aceeași zi, ceea ce arată că simpla îndepărtare nu garantează întotdeauna că animalul nu revine. Zonele aflate la limita dintre oraș și pădure rămân vulnerabile, mai ales în perioadele în care animalele coboară în căutare de hrană. Pentru localnici, mesajul autorităților este clar: nu vă apropiați, nu interveniți pe cont propriu și sunați imediat la 112. O reacție rapidă poate preveni incidente grave.