Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova USV caută studenți pentru 17 programe de studiu

USV caută studenți pentru 17 programe de studiu

USV caută studenți pentru 17 programe de studiu

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) organizează o nouă sesiune de admitere, până pe 5 septembrie. Sunt disponibile aproximativ 500 de locuri la buget și taxă, atât pentru studii de licență, cât și pentru masterat.

Admiterea candidaților pentru programele de licență, la USV din Iași, se face pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat (nota de la proba scrisă de Limba și literatura română - 50%, nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului - 50%).

Locurile admiterii de toamnă sunt pentru 17 programe de studiu la licență, existente la cele patru Facultăți: Agricultură, Horticultură, Ingineria Resurselor Animale și Alimentare și Medicină Veterinară.

Cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Ingineria și managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului și a mediului sau Biologie. În total, la această facultate sunt disponibile 164 de locuri, dintre care 94 sunt la buget.

La Facultatea de Horticultură, viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului sau Biotehnologii, iar numărul locurilor pentru admiterea de toamnă ajunge la 70 atât la buget, cât și la taxă.

În cadrul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, candidații pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură și acvacultură, Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Controlul și expertiza produselor alimentare. În total, la această facultate sunt disponibile 82 locuri.

Mai trebuie menționat că, la Facultatea de Medicină Veterinară mai sunt 14 locuri, din care cinci sunt cu finanțare de la buget.

Conform calendarului dedicat admiterii de toamnă, înscrierea candidaților are loc prin depunerea dosarului la sediul facultăților, iar on-line platforma va fi disponibilă până la 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor – 04 septembrie.

Același calendar de admitere este valabil pentru studiile de master, candidații având la dispoziție 28 locuri la buget, 82 la taxă, dar și pentru învățământul la distanță unde sunt disponibile 248 locuri cu taxă. Laura RADU

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe