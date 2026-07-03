Vacanță de vară la muzeu, pentru copiii din Iași

* părinții din Iași care caută activități educative pentru copii în vacanța mare au la dispoziție ateliere interactive organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, până la 31 august 2026

Vacanța mare poate însemna mai mult decât ecrane, mall-uri și ore lungi petrecute în casă. La Iași, Muzeul Național al Literaturii Române propune, în vara anului 2026, o serie de activități educaționale și recreative pentru copii, organizate în mai multe muzee din rețeaua MNLR Iași.

Programul „Vacanța mare la muzeu” se desfășoară până la 31 august 2026 și aduce împreună vizite ghidate, povești, jocuri creative, desen, scriere și descoperirea patrimoniului literar românesc într-o formă accesibilă copiilor. Activitățile sunt gândite în special pentru publicul tânăr și urmăresc să transforme vizita la muzeu într-o experiență vie, interactivă și prietenoasă.

Pentru părinți, atelierele pot fi o soluție bună în zilele de vară în care copiii au nevoie de activități cu sens, dar și de contact cu orașul, cu istoria lui și cu poveștile care au construit memoria Iașului.

Copiii descoperă tramvaiul electric și povestea lui Nicolae Gane

Unul dintre ateliere are loc la Muzeul „Nicolae Gane” – Galeria Artei Ieșene și se numește „Despre Nicolae Gane și povestea tramvaiului la Iași”.

Copiii află cine a fost Nicolae Gane, ce rol a avut în viața culturală și administrativă a orașului și cum se leagă numele său de introducerea tramvaiului electric în Iași. Atelierul combină vizita ghidată cu o activitate artistică, în care participanții sunt provocați să reprezinte plastic tramvaiul.

Activitatea se adresează copiilor cu vârste între 8 și 10 ani, durează 60 de minute, are o capacitate de 10-15 locuri și costă 20 de lei pentru fiecare participant.

Căsuța cu povești din Bucșinescu, la Muzeul „Otilia Cazimir”

La Muzeul „Otilia Cazimir”, copiii sunt invitați în universul poetei prin atelierul „Căsuța cu povești din Bucșinescu”. Aici, participanții descoperă obiecte de patrimoniu care i-au aparținut Otiliei Cazimir, inclusiv jucării miniaturale realizate manual.

Atelierul are o componentă creativă puternică: copiii desenează obiectele descoperite și le atribuie un nume propriu, intrând astfel în logica jocului, a imaginației și a poveștii. Este o formă blândă de apropiere de literatură, prin detalii concrete, obiecte reale și exerciții potrivite vârstei.

Atelierul include o vizită ghidată la Muzeul „Otilia Cazimir”, se adresează copiilor între 8 și 10 ani, durează 60 de minute, are 10-15 locuri disponibile și presupune o taxă de participare de 20 de lei.

Harap Alb continuă la Bojdeuca „Ion Creangă”

Pentru copiii ceva mai mari, MNLR Iași propune atelierul „Continuăm Povestea lui Harap Alb”, organizat la Muzeul „Ion Creangă”.

Participanții sunt invitați să imagineze continuări ale celebrei povești scrise de Ion Creangă, folosind tehnici de scriere creativă. La final, copiii vor descoperi și continuarea realizată de Veronica D. Niculescu în cadrul proiectului „Creangă 2.0”.

Atelierul include o vizită ghidată la Bojdeuca „Ion Creangă” și se adresează copiilor cu vârste între 9 și 13 ani. Durata este de 70 de minute, capacitatea este de 10-15 locuri, iar taxa de participare este de 20 de lei de persoană.

Primele noțiuni de franceză, prin joc și povești

Muzeul Național al Literaturii Române Iași este și partener al Institutului Francez din România la Iași pentru organizarea unor cluburi de vacanță dedicate copiilor cu vârste între 7 și 10 ani.

Acestea sunt programate în trei serii, în perioadele 29 iunie – 3 iulie 2026, 6 – 10 iulie 2026 și 13 – 17 iulie 2026. Copiii vor descoperi primele noțiuni de limba franceză prin jocuri de rol, proiecte artistice, povești interactive, concursuri tematice și ateliere de educație muzeală.

Pentru Iași, astfel de activități sunt importante nu doar ca soluții de vacanță, ci și ca forme de educație culturală. Copiii ajung în muzee fără presiunea notelor, a manualelor sau a temelor, iar literatura devine mai apropiată prin joc, obiecte, locuri și personaje.

Atelierele organizate în muzeele MNLR Iași au, în general, o taxă de participare de 20 de lei, durează între 60 și 70 de minute și sunt organizate pentru grupuri mici, de 10-15 copii. Vârstele vizate sunt între 7 și 13 ani, în funcție de tipul activității.

Maura ANGHEL