Val de infracțiuni rutiere în Vaslui: șoferi băuți, fără permis și vitezomani, prinși în trafic

Zilele trecute au scos la iveală o realitate îngrijorătoare pe drumurile din județul Vaslui, unde polițiștii au depistat mai multe persoane care au pus în pericol siguranța rutieră prin comportamente iresponsabile. De la alcoolemii ridicate până la conducere fără permis sau vehicule neînmatriculate, intervențiile au fost multiple și grave.

În noaptea de 4 spre 5 aprilie, pe un drum din localitatea Ghermănești, un tânăr de 23 de ani din Huși a fost oprit de polițiști după ce a atras atenția prin comportamentul său în trafic. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, o concentrație extrem de ridicată. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși.

În aceeași zi, dar în comuna Stănilești, polițiștii au descoperit un alt caz grav: un adolescent de 17 ani conducea un motociclu neînmatriculat, fără a deține permis de conducere. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru două infracțiuni majore, iar ancheta este în desfășurare.

Tot în noaptea de 4 spre 5 aprilie, pe un drum comunal din zona Lipovăț, un bărbat de 50 de ani a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus ulterior la spital pentru analize.

Un alt incident a avut loc pe DN24, în comuna Solești, unde un șofer de 51 de ani a fost surprins circulând cu 104 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. Mai mult, acesta se afla și sub influența alcoolului, aparatul indicând 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toate aceste cazuri sunt investigate sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, iar polițiștii continuă verificările pentru stabilirea exactă a faptelor.

Autoritățile trag un semnal de alarmă ferm: conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive reduce drastic capacitatea de reacție, afectează atenția și reflexele și crește semnificativ riscul de accidente grave.

În plus, modificările legislative recente întăresc sancțiunile. Conform noilor prevederi, șoferii care provoacă accidente mortale în timp ce se află sub influența alcoolului sau fără permis nu mai pot beneficia de suspendarea executării pedepsei, urmând să execute pedepse cu închisoare.

Polițiștii anunță că acțiunile de control vor continua în perioada următoare, atât ziua, cât și noaptea, pentru a elimina din trafic persoanele care pun în pericol viețile celorlalți. Miruna NEACȘU