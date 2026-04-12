Vânătoarea de ouă de Paște, obiceiul împrumutat care îi cucerește pe copiii din Iași. Jocul care aduce bucurie generației 2.0

Paștele copilăriei de altădată mirosea a cozonac, a pască și a ouă roșii ciocnite în jurul mesei. Pentru copiii de astăzi, sărbătoarea vine tot mai des și cu o altă imagine: ouă colorate ascunse prin iarbă, coșulețe pregătite cu emoție, indicii, alergătură și mult entuziasm. Vânătoarea de ouă, cunoscută în multe țări sub numele de Easter Egg Hunt, este unul dintre acele obiceiuri împrumutate care au prins rapid și la Iași.

Pentru copiii lumii 2.0, obișnuiți cu ritmul alert, cu stimulii permanenți și cu jocurile interactive, această tradiție adaptată pare făcută pe măsura lor. Are suspans, provocare, surpriză și, mai ales, bucuria descoperirii. Fie că este organizată acasă, în grădină, într-un spațiu de joacă sau în cadrul unui eveniment dedicat familiilor, vânătoarea de ouă transformă o zi de Paște într-o experiență memorabilă.

Succesul nu vine doar din farmecul vizual sau din influența rețelelor sociale, unde imaginile cu ouă pastelate și copii fericiți se răspândesc cu viteză în fiecare primăvară. În spatele acestui joc stă și o nevoie reală: aceea de a-i scoate pe cei mici din casă, de a-i pune în mișcare și de a le oferi o joacă simplă, colectivă, vie.

Tot mai multe familii din Iași încep să introducă acest moment în ritualul sărbătorii, chiar dacă nu face parte din tradiția românească veche. Pentru unii părinți, este o distracție. Pentru alții, este o formă de a reinventa sărbătoarea și de a o apropia de universul copiilor de azi. Ouăle pot ascunde bomboane, mici jucării sau surprize simbolice, iar întreaga experiență devine mai importantă decât premiul în sine.

La una dintre aceste activități, copiii au fost invitați să intre într-o adevărată poveste, cu repere și misiuni gândite special pentru ei. Exploratorii au urmat harta prin Pădurea Șoaptelor, Ferma Morcovilor, Lacul Oglindă și Ascunzătoarea, colaborând pentru a găsi ouăle, morcovii și, la final, pentru a construi un cuibușor în care să le așeze la îndemâna iepurașului.

„A fost o vânătoare atipică, mai mult o lucrare în colaborare decât o competiție. Totul s-a construit împreună, pas cu pas, iar zâmbetele celor mici sunt grăitoare. Până la urmă, totul e bine când se termină cu bine”, a declarat Iustina Lupu, o mămică implicată în activitate.

Tocmai aici stă, de fapt, farmecul acestui obicei împrumutat. Copiii nu caută doar ouă ascunse, ci trăiesc senzația aventurii. Se cheamă unii pe alții, se ajută, se bucură împreună și transformă totul într-o amintire care rămâne. Într-un fel discret, vânătoarea de ouă aduce înapoi ceva ce multe familii simt că se pierde: jocul simplu, curat, fără complicații, dar plin de sens.

Desigur, pentru mulți adulți, această tradiție venită din afară poate părea prea modernă sau prea comercială pentru spiritul sărbătorii. Dar fiecare generație își așază bucuriile în propriul decor. Iar dacă un astfel de obicei îi face pe copiii din Iași să iasă afară, să râdă, să se bucure și să lege Paștele de o amintire luminoasă, atunci poate că și-a câștigat deja locul între micile ritualuri ale prezentului.

Vânătoarea de ouă nu înlocuiește semnificația profundă a Paștelui și nici tradițiile vechi ale familiei. Nu ia locul mesei, al Învierii, al ouălor roșii sau al tihnei de acasă. Dar adaugă ceva ce copiii de azi caută instinctiv: participare, joc, surpriză. Și poate tocmai de aceea prinde atât de bine. Pentru că, dincolo de originea lui occidentală, acest obicei vorbește pe limba universală a copilăriei: bucuria. Maura ANGHEL