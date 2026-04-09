La început de aprilie, când livezile ar fi trebuit să stea sub semnul promisiunii, în județul Vaslui s-a instalat din nou frica. Vremea s-a răcit brusc, în estul țării sunt anunțate precipitații mixte, iar temperaturile au coborât suficient cât să pună în pericol pomii înfloriți. Într-un județ care a ieșit deja șifonat din episoadele de îngheț ale anilor trecuți, oamenii din sate privesc cerul și fac calcule amare: încă un val de frig poate însemna încă un an compromis pentru livezi.

În Vaslui, primăvara a venit anul acesta cu nervi, nu cu liniște. Joi, 9 aprilie 2026, vremea din municipiu indica ploi și temperaturi de numai 8-9 grade Celsius, iar spre seară valorile urmau să coboare până aproape de pragul critic pentru vegetația sensibilă. În același timp, avertizările meteo pentru estul țării au vorbit despre un episod de vreme deosebit de rece, cu ploaie, lapoviță și chiar ninsoare în anumite zone, exact peste momentul în care mulți pomi fructiferi sunt deja în floare.

În sate, astfel de episoade nu mai sunt privite ca simple capricii de sezon, ci ca amenințări directe la adresa traiului de peste an. „Iar nu mai prindem nimic nici în acest an”, a spus Ion Popa, din comuna Lipovăț, într-o frază care rezumă perfect spaima din gospodăriile vasluiene. Când frigul lovește după înflorire, pierderea nu mai este doar una agricolă, ci și una de moral: oamenii văd cu ochii lor cum munca de luni întregi poate fi ștearsă într-o singură noapte rece.

Temerea lor nu este deloc exagerată. Specialiștii din presa agricolă arată că înghețul târziu de primăvară este unul dintre cei mai mari dușmani ai livezilor, mai ales în faza de înflorire, când florile și mugurii devin extrem de vulnerabili. La unele specii, temperaturile negative de scurtă durată pot provoca pagube importante, iar dacă frigul persistă, producția poate fi lovită sever.

Pentru vasluieni, rana este cu atât mai vie cu cât județul a trecut deja printr-un astfel de dezastru. După înghețurile din aprilie-mai 2025, autoritățile au declarat calamitate 307 hectare de livezi în județ, iar sprijinul pregătit pentru pomicultorii afectați a ajuns la echivalentul a 2.000 de euro pe hectar. Datele publicate la începutul acestui an arată și miza reală: în Vaslui sunt pe rod circa 1.800 de hectare de livezi, dintre care 557 hectare cu cireș și vișin, 550 hectare cu măr și peste 500 hectare cu prun. Cu alte cuvinte, orice nou episod de frig lovește direct într-un sector care contează serios în economia rurală a județului.

De aceea, imaginea țăranilor care își fac cruce în fața pomilor în floare nu este deloc o metaforă exagerată. În Moldova profundă, între credință, muncă și neputință în fața vremii, astfel de gesturi spun mai mult decât orice statistică. În livezi, oamenii nu se uită doar la nori, ci la posibilitatea ca încă un an de muncă să fie îngropat de frig înainte să înceapă cu adevărat. Maura ANGHEL