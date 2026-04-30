* familiile din Iași cu copii la grădiniță, școală sau liceu ar putea fi vizate de una dintre cele mai sensibile modificări sociale din ultimii ani * potrivit unui proiect, alocația de stat pentru copiii între 3 și 18 ani ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar diferența să fie mutată într-o bursă condiționată de prezența la cursuri

Un proiect depus la Senat de parlamentari UDMR propune schimbarea modului în care statul acordă bani copiilor între 3 și 18 ani. În forma actuală, inițiativa prevede ca alocația de stat, care este acum de 292 de lei, să fie redusă la 100 de lei. Restul banilor ar urma să fie acordați printr-o „bursă de prezență” la grădiniță sau la școală, în valoare de 250 de lei lunar. Pentru familiile din Iași, schimbarea ar conta direct în bugetul lunar. Un copil care merge constant la cursuri ar putea primi, în total, 350 de lei pe lună: 100 de lei alocație garantată și 250 de lei bursă de prezență. Pentru copiii care nu îndeplinesc condițiile, suma ar rămâne doar 100 de lei. Proiectul ar urma să se aplice, dacă va fi adoptat, din anul școlar 2027–2028.

Cine ar putea primi 350 de lei lunar

Bursa de prezență ar fi acordată preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile și care au media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la purtare la finalul anului școlar anterior. În cazul copiilor de grădiniță, proiectul prevede o marjă: aceștia ar putea primi bursa și dacă au absențe nemotivate, dar nu mai mult de cinci zile pe lună.

Miza declarată a inițiatorilor este reducerea abandonului școlar și a absenteismului. Practic, proiectul nu mai tratează sprijinul pentru copii ca pe o sumă unică, acordată automat, ci îl împarte în două componente: o alocație minimă, necondiționată, și o bursă legată de prezența la educație.

Burse și pentru preșcolari

O altă modificare importantă vizează copiii de grădiniță. Proiectul propune ca bursa socială să poată fi acordată și preșcolarilor, nu doar elevilor. Asta ar însemna că, în familiile vulnerabile, un copil de grădiniță ar putea cumula bursa de prezență cu bursa socială.

Proiectul nu schimbă toate alocațiile. Pentru copiii de până la 3 ani, suma ar rămâne 719 lei. Aceeași valoare ar urma să fie păstrată și pentru copiii cu handicap, cu vârste între 3 și 18 ani. Schimbarea majoră vizează copiii între 3 și 18 ani fără handicap, pentru care alocația de bază ar coborî la 100 de lei, iar diferența ar depinde de prezența la grădiniță sau la școală. Dan DIMA