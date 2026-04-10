Vinerea Mare la Iași. Mitropolitul Teofan oficiază Denia Prohodului Domnului la Catedrala Mitropolitană

Vinerea Mare aduce la Iași una dintre cele mai puternice și emoționante slujbe din întregul an bisericesc. La Catedrala Mitropolitană, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va oficia Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf, slujbă care amintește de punerea în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos și care marchează începutul unuia dintre cele mai intense momente de reculegere pentru credincioși.

Programul liturgic va continua, de la ora 18.00, cu Denia Prohodului Domnului, una dintre cele mai așteptate și mai impresionante slujbe din Săptămâna Mare, la care participă, an de an, mii de ieșeni. În cadrul acestei rânduieli speciale, este cântat Prohodul Domnului, iar credincioșii retrăiesc simbolic durerea, tăcerea și speranța care preced Învierea.

Tot în această seară, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va sluji Denia Prohodului Domnului la Paraclisul mitropolitan Metocul Maicilor din Iași, oferind astfel credincioșilor un alt loc de rugăciune și participare la una dintre cele mai profunde slujbe ale ortodoxiei.

Vinerea Mare este considerată ziua în care creștinii comemorează răstignirea și moartea lui Iisus Hristos pe Cruce. În tradiția ortodoxă, scoaterea Sfântului Epitaf și Denia Prohodului sunt momente centrale ale acestei zile, încărcate de simbolism, smerenie și rugăciune.

La Iași, slujbele din Vinerea Mare adună, în fiecare an, numeroși credincioși, într-o atmosferă de liniște și reflecție, înaintea marii sărbători a Învierii Domnului. Maura ANGHEL