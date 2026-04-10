Vinerea Mare la Iași. Mitropolitul Teofan oficiază Denia Prohodului Domnului la Catedrala Mitropolitană
Vinerea Mare aduce la Iași una dintre cele mai puternice și emoționante slujbe din întregul an bisericesc. La Catedrala Mitropolitană, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va oficia Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf, slujbă care amintește de punerea în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos și care marchează începutul unuia dintre cele mai intense momente de reculegere pentru credincioși.
Programul liturgic va continua, de la ora 18.00, cu Denia Prohodului Domnului, una dintre cele mai așteptate și mai impresionante slujbe din Săptămâna Mare, la care participă, an de an, mii de ieșeni. În cadrul acestei rânduieli speciale, este cântat Prohodul Domnului, iar credincioșii retrăiesc simbolic durerea, tăcerea și speranța care preced Învierea.
Tot în această seară, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va sluji Denia Prohodului Domnului la Paraclisul mitropolitan Metocul Maicilor din Iași, oferind astfel credincioșilor un alt loc de rugăciune și participare la una dintre cele mai profunde slujbe ale ortodoxiei.
Vinerea Mare este considerată ziua în care creștinii comemorează răstignirea și moartea lui Iisus Hristos pe Cruce. În tradiția ortodoxă, scoaterea Sfântului Epitaf și Denia Prohodului sunt momente centrale ale acestei zile, încărcate de simbolism, smerenie și rugăciune.
La Iași, slujbele din Vinerea Mare adună, în fiecare an, numeroși credincioși, într-o atmosferă de liniște și reflecție, înaintea marii sărbători a Învierii Domnului. Maura ANGHEL
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!