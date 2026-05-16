Iașul intră în weekend cu o agendă densă de evenimente, potrivită atât pentru familii cu copii, cât și pentru publicul interesat de cultură, artă contemporană, spectacole în aer liber sau activități educative. Pe 16 și 17 mai 2026, orașul adună evenimente în mai multe zone importante: Aeroport, Copou, Palatul Culturii, spații culturale și locuri dedicate festivalurilor urbane.

Unul dintre cele mai spectaculoase repere ale weekendului este Iași Air Show, organizat în zona Aeroportului Iași. Evenimentul este programat între 15 și 17 mai, iar pentru weekend sunt anunțate evoluții aeriene. Sâmbătă, 16 mai, demonstrațiile sunt programate între orele 15:30 și 17:30, iar duminică, 17 mai, show-ul începe de la ora 10:00, potrivit anunțurilor publicate de organizatori.

Iași Air Show, atracția de weekend pentru pasionații de aviație

Pentru cei care vor un eveniment vizual, cu impact și atmosferă de familie, show-ul aerian este una dintre cele mai bune opțiuni ale weekendului. Programul include acrobații și evoluții aeriene, iar interesul public este ridicat, fiind un eveniment rar în calendarul orașului.

Recomandarea practică este ca participanții să ajungă din timp în zonă, mai ales în intervalele în care sunt programate demonstrațiile, pentru că traficul dinspre Aeroport poate fi aglomerat. Evenimentul are potențial mare pentru familii, pasionați de fotografie și publicul care caută o ieșire spectaculoasă, în aer liber.

Animal Fest by USV Iași, două zile pentru copii și familii

În Copou, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” organizează Animal Fest by USV Iași, ediția a VI-a, pe 16 și 17 mai 2026. Evenimentul are loc la Arena USV, în zona Rond Agronomie, iar accesul este gratuit.

Programul anunțat include paradă a raselor de câini, demonstrații de dresaj, expoziții de pisici, reptile, insecte, tarantule și iepuri, concursuri cu premii, consultanță veterinară, show de agilitate și vizitarea Bazei hipice.

Animal Fest este una dintre cele mai potrivite variante pentru familiile cu copii, pentru că îmbină divertismentul cu partea educativă. Copiii pot vedea animale, demonstrații și activități practice, iar adulții pot primi informații despre îngrijirea animalelor de companie.

Artiștii schimbă ritmul orașului

Pentru publicul interesat de artă, design, modă, arhitectură și industrii creative, Romanian Creative Week 2026 continuă la Iași până pe 24 mai. Evenimentul reunește artiști, designeri, arhitecți, antreprenori culturali, inovatori și creatori de conținut, iar programul include expoziții, performance-uri, conferințe și evenimente în mai multe spații din oraș.

În weekendul 16–17 mai, RCW este una dintre cele mai vizibile prezențe culturale din Iași. Festivalul transformă orașul într-o scenă pentru creativitate, cu evenimente care pun în legătură moda, designul, arta vizuală, arhitectura și noile forme de expresie urbană.

Pentru Iași, funcționează și ca eveniment de imagine urbană. Orașul devine o platformă pentru industrii creative, iar spațiile centrale capătă rol de scenă pentru publicul tânăr, profesioniști, artiști și vizitatori.

Poezia la Iași, final de festival în orașul literar

Un alt eveniment important al weekendului este Festivalul Internațional „Poezia la Iași”, ajuns la ediția a XII-a. Festivalul are loc în perioada 8–17 mai 2026 și reunește zeci de poeți din mai multe țări, într-un program dedicat lecturilor publice, întâlnirilor literare și dialogului cultural.

Pentru publicul care caută o variantă culturală mai liniștită, evenimentele literare pot fi o alegere potrivită pentru finalul de weekend. Festivalul confirmă încă o dată profilul Iașului ca oraș literar, cu un calendar consistent de manifestări dedicate poeziei și întâlnirilor între autori și public.

Palatul Culturii, punct de interes pentru vizitatori

Weekendul poate include și o oprire la Palatul Culturii, unul dintre cele mai vizitate repere ale Iașului. În această perioadă, zona Palatului este legată de mai multe evenimente culturale și expoziționale, iar esplanada și muzeele rămân puncte importante pentru turiști și localnici.

Pentru cei care nu vor un program aglomerat, o vizită în zona centrală poate fi combinată cu expoziții, plimbări și evenimente în aer liber. Este una dintre variantele potrivite pentru publicul care vrea să prindă atmosfera orașului fără să depindă de un singur program fix.

Ce alegi, în funcție de timp și interes

Cei care vor spectacol și fotografie pot merge la Iași Air Show. Familiile cu copii au o variantă foarte bună la Animal Fest by USV Iași, unde intrarea este liberă. Publicul interesat de cultură pot prinde ultimele evenimente ale Festivalului Internațional „Poezia la Iași”.

Weekendul 16–17 mai 2026 este unul dintre acele momente în care Iașul poate fi parcurs ca un oraș-eveniment: dimineața la festivalul cu animale, după-amiaza la show aviatic, seara la artă, poezie sau evenimente urbane. Pentru public, recomandarea rămâne aceeași: programul trebuie verificat înainte de plecare, pentru că unele evenimente pot avea ore diferite, acces limitat sau modificări de ultim moment. Teona SOARE