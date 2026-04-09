Zeci de milioane de lei pleacă anual de la Iași către spitalele din Europa!

* cea mai mare parte a banilor - peste 15,3 milioane de lei - a fost cheltuită, anul trecut, pentru românii care trăiesc sau muncesc în alte state europene, dar care beneficiază de servicii medicale acolo pe baza contribuțiilor din România * în paralel, sute de pacienți aflați temporar în străinătate sau trimiși pentru tratamente planificate au generat costuri suplimentare de milioane de lei

În timp ce spitalele din Iași se luptă cu lipsuri cronice și presiune uriașă pe resurse, o realitate explozivă iese la iveală: milioane de euro părăsesc anual România pentru a plăti tratamentele ieșenilor în străinătate. Este imaginea unui sistem medical care funcționează, dar care, în același timp, își exportă pacienții și bugetele către Occident.

Datele aferente anului 2025 sunt uimitoare: Casa de Asigurări de Sănătate Iași a achitat peste 27,1 milioane de lei către statele din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Elveția și Regatul Unit. Vorbim despre 3.123 de dosare medicale, fiecare reprezentând un pacient, o urgență, o speranță pusă în sistemele de sănătate din afara țării.

Europa tratează, Iașul plătește

Cele mai mari sume au fost direcționate către țările cu sisteme medicale performante: Germania – peste 9,5 milioane de lei, Franța – peste 5,5 milioane de lei, Italia – peste 5,1 milioane de lei.

Aceste cifre nu sunt simple statistici. Ele arată, fără echivoc, unde își pun speranța pacienții români atunci când sănătatea lor este în joc.

Cea mai mare parte a banilor – peste 15,3 milioane de lei – a fost cheltuită pentru românii care trăiesc sau muncesc în alte state europene, dar care beneficiază de servicii medicale acolo pe baza contribuțiilor din România. În paralel, sute de pacienți aflați temporar în străinătate sau trimiși pentru tratamente planificate au generat costuri suplimentare de milioane de lei.

Pentru tratamentele planificate, considerate adesea ultima șansă, au fost aprobate 24 de cazuri, majoritatea pentru afecțiuni pediatrice și oncologice. Italia, Germania și Elveția au devenit destinațiile salvatoare pentru acești pacienți, acolo unde tehnologia și expertiza oferă soluții inexistente sau greu accesibile în România.

Un dezechilibru care doare

În timp ce România plătește sume uriașe către spitalele din Europa, recuperările sunt modeste: doar aproximativ 763.000 de lei au fost încasați pentru tratamentele oferite cetățenilor străini în spitalele românești. Diferența este uriașă și arată clar direcția fluxului: mai mulți români pleacă să se trateze afară decât străini care vin în România.

În spatele acestor sume se află un mecanism complicat, bazat pe formulare europene și proceduri administrative stufoase. Mii de documente – de la E125 la S2 – sunt procesate anual, fiecare fiind cheia prin care un pacient accesează tratament peste graniță.

Sistemul rezistă, dar cu ce cost?

Pe hârtie, România oferă acces la tratament oriunde în Europa. În realitate, însă, acest sistem scoate la iveală vulnerabilitățile interne: lipsa unor servicii medicale de top, timpi mari de așteptare și nevoia acută de investiții.

Sistemul medical transfrontalier funcționează, dar scoate la iveală o realitate incomodă: românii caută în continuare soluții în afara țării, iar asta costă milioane. Realitatea din spatele cifrelor reci dă de gândit: România susține acest exod medical și nu reușeșete să își convingă pacienții că pot fi tratați la fel de bine acasă.

În timp ce milioane de lei pleacă anual peste granițe, spitalele locale continuă să se confrunte cu aceleași probleme. Iar până când sistemul nu va reuși să ofere soluții la nivelul așteptărilor, exodul medical va continua, iar factura va fi plătită, în continuare, din buzunarul tuturor. Nicoleta ZANCU