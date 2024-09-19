Zeci de minore au devenit mame, în acest an, la Iași

* cifra este departe de recordul consemnat în anul 2021 la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, cu 140 de mame minore! * există, însă, și un aspect pozitiv: rata abandonului este extrem de scăzută * în majoritatea cazurilor este vorba despre persoane care provin din familii în care părinții sunt despărțiți sau sunt plecați la muncă, în străinătate

Numărul mamelor minore la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași se menține destul de ridicat și în 2024. Conform informațiilor oferite de unitatea medicală din capitala Moldovei, în primele șase luni ale acestui an au fost înregistrate nu mai puțin de 74 de astfel de cazuri. Totodată, există și un aspect pozitiv: rata abandonului este extrem de scăzută. Cifrele arată că, în fiecare an, la spitalul ieșean nasc peste o sută de mame minore, iar apogeul a fost atins în 2021, când au fost înregistrate 140 de astfel de cazuri.

Cum explică psihologii această situație

Conform psihologilor, există și o explicație pentru această situație delicată. De cele mai multe ori, mediul din care provin aceste tinere este un factor care influențează foarte mult. Astfel, în majoritatea cazurilor este vorba despre persoane care provin din familii în care părinții sunt despărțiți sau sunt plecați la muncă, în străinătate. Totodată, există și cazuri în care tinerele mămici au renunțat timpuriu la studii și întemeiază familii la vârste fragede. „Chiar dacă pare un număr mic, în comparație cu populația acestui județ, este un fenomen îngrijorător. Din punctul meu de vedere, vorbim în multe cazuri despre persoane care se află în situații dificile. Vorbim despre fete care au crescu fără ambii părinți sau fără unul dintre părinți. Vorbim despre persoane crescute în medii defavorizate, persoane care au anumite lipsuri și care nu au avut acces la educație în acest sens. Trebuie să conștientizăm că o sarcină la o vârstă fragedă este destul de riscantă, atât pentru mamă cât și pentru copil”, a declarat Andreea Coman, psiholog ieșean.

În aceste condiții, putem spune că, fără un sprijin adecvat și fără modele parentale sănătoase, multe dintre aceste tinere se confruntă cu o lipsă de îndrumare, ceea ce duce la sarcini neplanificate.

Acceptarea copilului, un moment extrem de dificil

Conform statisticilor, rata abandonului în rândul mamelor minore este extrem de scăzută, iar acest lucru este unul pozitiv, susțin psihologii. Cu toate acestea, există și cazuri în care adolescentele nu sunt pregătite pentru o astfel de provocare și ajung să se confrunte cu depresia sau anxietatea. „Orice femeie se poate confrunta cu o depresie după ce a născut. Vorbim despre mamele minore, lucrurile pot fi accentuate. Acceptarea acestei idei este, pentru unele persoane, destul de dificilă. Astfel, este recomandată consiliere psihologică. Dacă intervine și factorul economic, ca un impediment, lucrurile se complică și mai mult pentru viitoarele mămici”, a încheiat psihologul ieșean. Cristian ANDREI