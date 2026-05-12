* în județe precum Iași, Botoșani, Vaslui, Neamț sau Suceava, presiunea pe personalul medical este uriașă. Spitalele regionale deservesc sute de mii de pacienți, iar deficitul de cadre medicale afectează tot mai multe secții * În ciuda acestor dificultăți, asistenții medicali continuă să fie cei care mențin funcțional sistemul sanitar zi și noapte

În fiecare an, pe 12 mai, lumea întreagă marchează Ziua Internațională a Asistenților Medicali, un moment dedicat celor care reprezintă coloana vertebrală a sistemelor de sănătate. Dincolo de uniforme, proceduri și gărzi interminabile, asistenții medicali sunt oamenii care stau cel mai aproape de pacient în cele mai fragile și dramatice momente ale vieții sale.

Data nu este aleasă întâmplător. Ea marchează ziua de naștere a celebrei Florence Nightingale, femeia care a revoluționat medicina modernă și a pus bazele profesiei de asistent medical profesionist. În 1860, aceasta a fondat prima școală modernă de nursing lângă Spitalul „Saint Thomas” din Londra, schimbând definitiv percepția asupra îngrijirii medicale. Până atunci, activitatea de asistent medical era considerată o muncă fără pregătire profesională clară. Florence Nightingale a transformat-o într-o profesie esențială pentru supraviețuirea sistemelor sanitare moderne.

Astăzi, la mai bine de un secol și jumătate distanță, milioane de asistenți medicali din întreaga lume duc mai departe această misiune uriașă, într-o perioadă în care spitalele sunt supraaglomerate, personalul medical este insuficient, iar presiunea asupra sistemelor sanitare atinge niveluri alarmante.

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN) a stabilit pentru anul 2026 tema „Empowered Nurses Save Lives” – „Asistenți medicali împuterniciți salvează vieți”. Mesajul este unul extrem de puternic și vine într-un context global tensionat, în care profesia de asistent medical se confruntă cu provocări uriașe: deficit de personal, epuizare profesională, migrație masivă și presiune psihologică permanentă.

O profesie aflată în prima linie a tuturor crizelor

Pandemiile, războaiele, catastrofele naturale și crizele sanitare din ultimii ani au demonstrat încă o dată un adevăr pe care mulți îl ignoră: fără asistenți medicali, spitalele nu pot funcționa nici măcar o zi.

Ei sunt cei care monitorizează permanent pacienții, administrează tratamente, oferă sprijin psihologic, gestionează urgențe și rămân lângă bolnavi în cele mai grele momente. În multe cazuri, asistenții medicali sunt primii care observă degradarea stării unui pacient și cei care fac diferența între viață și moarte prin rapiditatea intervenției.

Totuși, în foarte multe state, inclusiv în Europa de Est, această profesie continuă să fie afectată de lipsa de personal și de suprasolicitare. Mii de asistenți medicali aleg anual să plece în străinătate, atrași de salarii mai bune și condiții mai sigure de muncă.

România și lupta pentru supraviețuirea sistemului medical

Și în România, asistenții medicali reprezintă una dintre cele mai importante categorii profesionale din sănătate. În spitalele din marile orașe, dar mai ales în unitățile medicale din regiuni vulnerabile, aceștia lucrează adesea la limita epuizării.

În Moldova și în județe precum Iași, Botoșani, Vaslui, Neamț sau Suceava, presiunea pe personalul medical este uriașă. Spitalele regionale deservesc sute de mii de pacienți, iar deficitul de cadre medicale afectează tot mai multe secții. În ciuda acestor dificultăți, asistenții medicali continuă să fie cei care mențin funcțional sistemul sanitar zi și noapte.

Iașul, unul dintre cele mai mari centre medicale din România, concentrează unele dintre cele mai complexe spitale din țară, iar rolul asistenților medicali devine vital în fiecare secție, de la ATI și UPU până la oncologie, pediatrie sau chirurgie cardiovasculară.

O zi a recunoașterii și a respectului

În numeroase țări, Ziua Internațională a Asistenților Medicali este marcată prin conferințe, campanii publice, evenimente educaționale și ceremonii dedicate celor care și-au dedicat viața îngrijirii altora.

În România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali susține anual mesajele și campaniile internaționale dedicate acestei zile și atrage atenția asupra rolului fundamental pe care această profesie îl are în societate.

Dincolo de statistici, rapoarte și discursuri oficiale, realitatea este simplă și imposibil de contestat: în fiecare spital, în fiecare salon și în fiecare gardă, există oameni care luptă pentru viața altora, de multe ori în tăcere, fără aplauze și fără recunoașterea pe care o merită.

Pe 12 mai, lumea întreagă le spune un singur lucru: mulțumim.

Nicoleta ZANCU