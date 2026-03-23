12 luni de șantier în Piața Unirii

Piața Unirii se pregătește să treacă prin cea mai radicală transformare din ultimele decenii. Luni, 23 martie, constructorii au demarat lucrările unui proiect ambițios, cu un buget de aproape 9 milioane de lei, menit să schimbe pentru totdeauna fața centrului orașului.

Este un șantier care promite să transforme vechiul spațiu pietonal într-un adevărat paradis urban, o scenă unde oamenii nu doar trec, ci se opresc, se odihnesc și se bucură de fiecare detaliu. Primarul Mihai Chirica a vorbit despre o lucrare etapizată, care va dura aproximativ 12 luni, dar impactul va fi resimțit mult timp după ce ultima placă de granit va fi așezată.

Ce lucrări vor fi efectuate

Cele 25 de mozaicuri, create în anii ’60, ce imortalizează teme ce astăzi par desprinse dintr-o epocă îndepărtată - tractoare care simbolizează agricultura socialistă, porumbei și simboluri atomice care proslăvesc pacea și progresul, capete de bour și acvile care celebrează istoria Moldovei, vor fi reparate, restaurate, reintegrate într-un decor complet modern.

Pavajul existent, marcat de uzură și intervenții provizorii, va dispărea complet, fiind înlocuit cu granit antiderapant, în nuanțe de bej și antracit, atent aliniat în caroiajul istoric.

Proiectul nu vizează doar pavajul sau mozaicurile. Este o rescriere completă a spațiului urban: mai multă verdeață, fântâni arteziene care dansează sub lumina stâlpilor, trasee pentru bicicliști, zone pietonale accesibile și spații de relaxare care să transforme Piața Unirii într-un loc unde oamenii vor veni nu doar să traverseze, ci să trăiască clipa. Vor fi montate 57 de bănci, 45 de stâlpi de iluminat și 15 coșuri de gunoi, fântânile arteziene vor fi modernizate, iar spațiile verzi vor fi extinse. Totul pentru a transforma Piața Unirii într-un loc care respiră viață și istorie, dar și confort și modernitate.

Carmen DEACONU