­­­­­Se primesc cereri pentru ajutoarele de încălzire

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, primește solicitări pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece, conform prevederilor Legii nr. 226 / 2021 a consumatorului vulnerabil.

Categoriile de beneficiari pentru care se acordă aceste ajutoare sunt solicitanţii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie temică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Cererea şi declaraţia pe propie răspundere se depun, însoţite de actele doveditoare în original privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă a imobilului pentru care se solicită ajutorul, precum și facturile de la furnizori pentru locul de consum, la sediul Direcţiei Sociale Iaşi din str. Mitropolit Varlaam nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30 în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi.

Solicitările primite până la data de 20 noiembrie 2024 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie 2024. După această data, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie 2024.

Venituri, compensații, suplimente

Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor, compensațiile și suplimentele sunt următoarele:

Pentru utilizarea agentului termic și a suplimentului pentru energie în sistem centralizat: până la 1.386 lei / membru de familie pentru familii; până la 2.053 lei pentru persoana singură.

Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

Astfel, pentru familii se acordă între 100% în cazul unui venit până în 200 lei pe membru de familie și 10% în cazul unui venit între 1.280 și 1.368 lei; pentru persoane singure se acordă 10% în cazul venitului între 1.280 și 2.053 lei.

Pentru utilizarea de gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi și a suplimentelor pentru energie, compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită în funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

Astfel, în cazul gazelor naturale, pentru familii se acordă între 100% în cazul unui venit până în 200 lei pe membru de familie, dar nu mai mult de 250 lei, și 10% în cazul unui venit între 1.280 și 1.368 lei, dar nu mai mult de 25 lei; pentru persoane singure se acordă 10%, dar nu mai mult de 25 lei în cazul venitului între 1.280 și 2.053 lei.

În cazul energiei electrice, pentru familii se acordă între 100% în cazul unui venit până în 200 lei pe membru de familie, dar nu mai mult de 500 lei, și 10% în cazul unui venit între 1.280 și 1.368 lei, dar nu mai mult de 50 lei; pentru persoane singure se acordă 10%, dar nu mai mult de 50 lei în cazul venitului între 1.280 și 2.053 lei.

În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, pentru familii se acordă între 100% în cazul unui venit până în 200 lei pe membru de familie, dar nu mai mult de 320 lei, și 10% în cazul unui venit între 1.280 și 1.368 lei, dar nu mai mult de 32 lei; pentru persoane singure se acordă 10%, dar nu mai mult de 32 lei în cazul venitului între 1.280 și 2.053 lei.

Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (energie termică, gaz metan, energie electrică sau combustibili solizi sau gazoși) pentru o perioadă de cinci luni (noiembrie și decembrie 2024, ianuarie, februarie și martie 2025). Radu MARIN