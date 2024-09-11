„Casa viitorului”, testată în premieră de ieșeni

Casa nZEB sau „casa viitorului”, așa cum a fost denumită de către specialiștii în domeniul eficienței energetice, va putea fi admirată și testată în premieră de către ieșeni în perioada 16 – 17 septembrie, între orele 14.30 – 18.30, în Piața Palatului Culturii, în cadrul „Caravanei ROENEF”, eveniment organizat de Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF).

În cadrul aceleiași manifestări, pe 17 septembrie, între orele 9.30 și 13.30, în Sala Mare a Primăriei vor avea loc o serie de seminarii și workshop-uri care vor avea ca temă promovarea construcțiilor eficiente din punct de vedere energetic, eveniment la care și-au anunțat participarea, printre alții, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, directorul executiv al Asociației pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF), Mihai Moia, architectul proiectului „Casa demonstrativă nZEB”, Sergiu Petrea, alături de reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă (DDD), Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR) și ai băncii implicate în proiect. „Caravana ROENEF promovează soluții inovatoare pentru eficiența energetică în clădiri și oferă o oportunitate unică de a descoperi cele mai recente tehnologii și bune practici din domeniu. Casa demonstrativă nZEB, construită conform standardului de clădiri cu consum aproape zero de energie, va fi punctul central al evenimentului, ilustrând beneficiile directe pentru mediul înconjurător și calitatea vieții”, declară organizatorii.

Iașul este primul dintre cele 6 orașe în care va poposi „Caravana ROENEF”, în perioada 16 – 17 septembrie, celelalte localități incluse în proiect fiind Constanța (19-20 septembrie), Brașov (26-27 septembrie), Oradea (30 octombrie – 1 octombrie), Cluj (3-4 octombrie) și Timișoara (10-11 octombrie). Edi MACRI