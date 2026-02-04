* în februarie, Palatul Culturii nu e doar un loc de vizitat, ci un program întreg de trăit: întâlniri internaționale, ateliere cu temă de iubire, concerte în Holul de Onoare și „Luna Sculptorilor Români” care aduce orașul sub semnul maeștrilor

În spatele ușilor masive ale Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, februarie vine ca o lună de „program”, nu doar de expoziții. Incursiunea prin cele patru muzee din Palat – Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” – se completează cu evenimente care împing publicul din postura de spectator în cea de participant.

Startul se dă devreme, cu o întâlnire în cadrul proiectului Erasmus Plus „One Culture”, programată între 4 și 6 februarie, în Sala Mașinilor – Centrul Multicultural REVIVE, un semnal că Palatul nu rămâne doar „scenă locală”, ci intră în circuitul colaborărilor europene.

Apoi, luna se îndreaptă natural spre tema iubirii, dar fără clișee: Atelierele DICE propun „Iubirea în sculptură” pe 14 februarie, la ora 12.00, iar pe 27 februarie, de la ora 10.00, „Portretul de familie”.

Pe partea de scenă și muzică, seria „Concertelor la Palat” transformă Holul de Onoare într-un spațiu de întâlnire între emoție și spectacol. Pe 10 februarie, de la 18.30, „Vals și tango – dialogul inimilor” aduce artiști ai Opera Națională Română Iași. Urmează două seri realizate în parteneriat cu Ateneul Național din Iași: pe 17 februarie, la 19.00, „Une Vie d’Amour – duete celebre ale iubirii”, cu Andrei Ivan și Maria Tovba, iar pe 24 februarie, tot la 19.00, „Melodie, Dor, Magie”, concert din turneul național susținut de Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu.

În Sala „Henri Coandă”, programul păstrează aceeași linie de rafinament: pe 16 februarie, la 12.00, are loc un recital de pian susținut de Reto Reichenbach, iar pe 28 februarie, la 19.00, publicul este invitat la un nou concert „Candlelight”, un format care mizează pe atmosferă, nu pe „zgomot”.

Din 19 februarie, Iașul intră și în „Luna Sculptorilor Români”, eveniment care marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși și aduce expoziții semnate de reprezentanți ai sculpturii moderne și contemporane românești. „Vă așteptăm cu drag la Iași, pentru a vă bucura de patrimoniul bogat, valorificat în muzee, și pentru a descoperi evenimentele speciale din această perioadă”, transmite Andrei Apreotesei, managerul interimar al instituției, subliniind că acest eveniment devine „de la o ediție la alta, tot mai atractiv” pentru publicul iubitor de artă.

Maura ANGHEL