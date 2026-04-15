„Hachițe Culturale”, omagiu pentru Teodor Corban și pariul pe o nouă generație de artiști

* trei zile de ateliere, proiecții și întâlniri cu publicul vor transforma sfârșitul de aprilie într-un moment special pentru scena culturală locală * eEvenimentul „Hachițe Culturale”, programat între 24 și 26 aprilie 2026, propune un program construit în jurul memoriei actorului Teodor Corban, dar și al unei idei tot mai necesare: apropierea tinerilor de teatru, film și exercițiul viu al creației

La final de aprilie, publicul este invitat la un eveniment care adună în același program memoria, pedagogia artistică și întâlnirea directă cu scena. Sub titlul „Hachițe Culturale”, manifestarea reunește ateliere de teatru și cascadorie, proiecții de film și spectacol, dar și lansarea volumului „Viața ca un carambol”, semnat de regretatul actor Teodor Corban.

Inițiativa, prezentată public de actorii Natalia Corban și George Cocoș, merge pe două direcții clare. Pe de o parte, aduce un omagiu unuia dintre numele puternice ale teatrului și filmului românesc. Pe de altă parte, încearcă să ofere tinerilor un contact direct cu profesioniștii scenei și cu mecanismele din spatele unei meserii care, de cele mai multe ori, este privită doar din sală, din fotoliul de spectator.

„Hachițe Culturale” nu este gândit ca un simplu festival de weekend, ci ca un traseu care leagă mai multe spații culturale și mai multe forme de expresie artistică. Baia Turcească, Sala Studio a Teatrului Național, Casa Muzeelor și Acaju Cafe devin, timp de trei zile, reperele unui parcurs care trece prin teatru, cinema, improvizație, cascadorie și literatură.

Deschiderea are loc vineri, 24 aprilie, la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, unde este programat atelierul de cascadorie „ABC-ul Cascadoriilor”, coordonat de Cristian Prisecaru. Seara continuă cu proiecția lungmetrajului „Cărturan”, în regia lui Liviu Săndulescu, o alegere care fixează încă din prima zi tonul cinematografic al evenimentului.

Programul de sâmbătă, 25 aprilie, continuă în aceeași direcție. Atelierul de cascadorie revine în prima parte a zilei, iar de la ora 18.00 publicul este invitat la Sala Studio a Teatrului Național pentru proiecția spectacolului „Vizita bătrânei doamne”, în regia lui Claudiu Goga. Formula aleasă de organizatori arată limpede că miza nu este doar prezentarea unor producții, ci și expunerea publicului tânăr la forme diferite de expresie scenică.

Cea mai emoționantă zi pare a fi însă duminică, 26 aprilie. Dimineața începe cu atelierul de teatru și improvizație pentru tineri, susținut de Filip Odangiu și Ferenc Sinko, tot la Baia Turcească. De la ora 15.00, la Casa Muzeelor, este programată lansarea volumului „Viața ca un carambol”, moment care dă întregii manifestări o dimensiune memorială directă și profundă. Cartea semnată de Teodor Corban devine, astfel, unul dintre centrele simbolice ale acestei ediții. Seara se încheie la Acaju Cafe, cu o selecție de scurtmetraje semnate de Liviu Săndulescu, Tudor Botezatu, Constantin Popescu, Emilian Floareș și Violeta Gorgos.

Un proiect pentru tineri

Dincolo de programul propriu-zis, evenimentul are și o miză de fond: aceea de a crea o punte între generații și de a readuce interesul pentru teatru și film într-o formă vie, directă și participativă. Organizatorii par să înțeleagă bine că publicul tânăr nu mai caută doar spectacole la care să asiste, ci experiențe care să-l apropie de procesul artistic, de lucru, de efortul din spatele scenei.

Tocmai aici se află și forța conceptului. Prin combinarea atelierelor practice cu proiecțiile și cu omagiul dedicat lui Teodor Corban, „Hachițe Culturale” încearcă să dea consistență unei formule culturale care nu se consumă într-o singură seară și nu mizează doar pe emoția de moment. Propune, în schimb, memorie, exercițiu, întâlnire și continuitate.

Între 24 și 26 aprilie, publicul primește nu doar un nou eveniment în calendar, ci și un posibil început de tradiție. Una care vorbește, în același timp, despre respectul pentru un actor important și despre nevoia de a crește, cu răbdare și inteligență, generațiile care vin din urmă.

Maura ANGHEL